La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República verá mañana lunes 27 el proceso de compra de aviones de guerra para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

A esta sesión han sido citados el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y los ministros de Defensa, Amadeo Javier Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos.

Según la agenda, estas autoridades deberán informar sobre el estado actual de las negociaciones para adquirir aeronaves de combate, destinadas a recuperar las capacidades operativas de la FAP.

Esta información deberá darse en el marco de las declaraciones realizadas por el presidente José Balcázar ofreció el viernes 17 de abril de 2026.

Como se recuerda, José Balcázar dijo en RPP ese día que no seguirá adelante con la compra de aviones de combate y que esta adquisición “no es algo prioritario” para su administración.

Sin embargo la Presidencia del Consejo de Ministros ratificó la compra de los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos y además el MEF ya hizo el desmebolso de la primera transferencia por US$ 462 millones.

Este tema será tratado en la décima sexta sesión ordinaria de la comisión tratará desde las 15:00 horas en la sala Miguel Grau del Parlamento.

Otros temas en agenda

La Comisión de Defensa discutirá un predictamen sobre 5 proyectos de ley, con texto sustitutorio, que plantea declarar de interés nacional el financiamiento de infraestructura para comisarías y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Policial.

Asimismo, se debatirá otro predictamen sobre proyectos de ley que buscan regular el uso obligatorio e inmediato de cámaras corporales en la Policía Nacional del Perú (PNP), como medida urgente contra la corrupción y el abuso de autoridad.

La comisión tratará este tema desde las 15:00 horas en la sala Miguel Grau del Congreso. (Foto: Congreso)

Consejo Directivo y Junta de Portavoces del Congreso se reunirán

Por otro lado, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces del Congreso de la República se reunirán mañana lunes 27 de abril, a las 11:00 horas y 12:00 horas respectivamente, en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Esto fue dispuesto por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, según las citaciones publicadas en el portal institucional del Legislativo.

Según el Reglamento del Parlamento, el Consejo Directivo tiene entre sus funciones aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán en la orden del día.

En tanto, la Junta Portavoces le corresponde la ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, todo ello con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí representados”, entre otras atribuciones.

Cabe destacar que ambas reuniones se realizarán tras el término de la semana de representación del Congreso correspondiente al mes de abril.