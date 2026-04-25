El empleo formal a nivel nacional creció 4.2% en febrero de 2026, frente al mismo mes del año anterior, lo que implicó la generación de 246,000 nuevos puestos de trabajo y acumuló 23 meses consecutivos de expansión, informó el Banco Central de Resserva del Perú (BCRP).

El dinamismo estuvo liderado por el sector privado, donde el empleo formal aumentó 5.8% interanual en el segundo mes del año.

Por actividades, los mayores incrementos se registraron en los sectores agropecuario, servicios y comercio, que aportaron 82,000, 80,000 y 47,000 nuevos puestos de trabajo, respectivamente.

Fuente: Sunat. Elaboración: BCRP

La masa salarial formal —que refleja el total de ingresos de los trabajadores— creció 5.2% en términos reales en febrero respecto al mismo mes de 2025.

En el ámbito privado, este indicador avanzó 5.1% interanual en términos reales, impulsado principalmente por los sectores servicios y comercio, y acumuló también 23 meses consecutivos de crecimiento.

Fuente: Sunat. Elaboración: BCRP

Contexto del mercado laboral

En 2025, la población ocupada alcanzó los 17.57 millones de personas, con un crecimiento de 1.5% respecto al año previo, lo que reflejó una recuperación moderada del empleo.

En paralelo, los ingresos laborales mostraron una mejora, con un promedio mensual de S/ 1,887.2, lo que representó un aumento tanto en términos nominales como reales.

No obstante, el avance no ha sido homogéneo. Mientras el empleo creció en grupos de mayor edad, el empleo juvenil registró una caída y acumuló varios años consecutivos de contracción, evidenciando brechas persistentes en el mercado laboral.

Especialistas advierten que algunas de estas iniciativas implican costos fiscales y posibles distorsiones en el mercado laboral, además de cuestionar medidas como el aumento del salario mínimo sin sustento técnico o el impulso de mayor rigidez laboral a través de negociaciones colectivas.