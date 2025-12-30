El comercio al por menor tuvo un avance de 3.46%, por el dinamismo de la venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de cuidado personal y ortopédicos. | Difusión
Ricardo Guerra Vásquez
El sector comercio en Perú anotó un crecimiento de 4.09% en octubre reciente, reportó la encuesta mensual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es un ritmo por encima del crecimiento de la actividad nacional (3.62%).

