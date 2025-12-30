No solo se trata de su mayor tasa de crecimiento en lo que va del año y de los últimos 12 meses, sino también en más de tres años y medio . Anteriormente, en marzo del 2022, había crecido un 7.55%, identificó Gestión.

Incluso, Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), recordó que el sector viene con una racha de más de 50 meses de crecimiento sostenido. “En el único que sector que tiene tantos meses registrando un crecimiento”, mencionó.

Así, entre enero y octubre anotó un incremento de 3.38%.

Motores del sector comercio

El dinamismo del sector comercio en octubre se explicó por un aumento de 3.68% del ámbito “al por mayor”, a causa de “la mayor venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos, asociada al incremento de la distribución a estaciones de servicio minoristas y la aviación”.

“La venta de enseres domésticos mostró desempeño positivo impulsado por la demanda de productos farmacéuticos y medicinales, artículos de aseo personal, cosméticos para el cuidado de la piel, electrodomésticos de línea blanca y videojuegos, por factores de estrategias promocionales y ampliación de mercados en diversas regiones del país”, complementó.

Por su parte, el comercio al por menor tuvo un avance de 3.46% , por el dinamismo de la venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de cuidado personal y ortopédicos, impulsada por nuevas líneas de productos, apertura de locales y la implementación de estrategias basadas en promociones y marcas.

Chávez detalló que el buen momento del sector comercio se sostiene, inicialmente, en factores estructurales, aunque también inciden otros no tradicionales.

En primer lugar, apuntó que el PBI del comercio sigue la evolución del consumo privado que, al menos desde el segundo semestre del 2024, viene creciendo por encima del 3.5%. Esto se sostiene en el buen momento de mercado laboral formal .

En octubre, los puestos de trabajo formales en el sector privado ascendieron a los 4.67 millones, luego de crecer un 4.2%, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a partir de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). A esto se suman 1.70 millones del ámbito público, que crecieron en un 1.5%. Así, se totalizan casi 6.4 millones de trabajadores formales.

“Tenemos un universo de personas que pueden gastar, consumir, y se canaliza en el comercio”, señaló.

Otro factor que incide es que se tiene bajos niveles de inflación, con lo que la capacidad adquisitiva de las personas y empresas no se afecta en mayor medida. En noviembre, la inflación fue de 1.37% en los últimos 12 meses.

“En rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas, incluso, se tuvo una inflación negativa”, refirió. “Todo esto se traduce en una mejora de la confianza del consumidor”, agregó.

Entre los factores no tradicionales, Chávez mencionó a la mayor disposición de dinero, a partir de la disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de los fondos de las AFP y la gratificación ; que también dinamizaron el comercio.

La estimación general para el sector comercial es que crezca, este año, entre un 3% y 4%, aunque hay optimismo por superar este rango.

En el sector comercio canal moderno, donde está el retail, supermercados y similares, la expectativa es de un crecimiento de 7% en diciembre.

Hacia el primer trimestre del 2026, se espera que se sostenga el crecimiento y las ventas aumenten en un 5.1% respecto al mismo lapso del 2025. Posteriormente, recién hacia la segunda vuelta de las elecciones, podría tener una “lógica desaceleración” por la incertidumbre.

Restaurante sin recuperar nivel prepandemia

La encuesta del sector servicios también reportó que el rubro de restaurantes tuvo un crecimiento de 3% en octubre , marcando una aceleración por tercer período consecutivo, luego de las caídas en junio y julio.

“[El resultado respondió] al buen desempeño de otras actividades de servicio de comidas, grupo de restaurantes y servicio de bebidas. Por otro lado, el suministro de comidas por encargo mostró menor actividad”, detallaron.

Puntualmente el grupo de restaurantes, tuvo un avance de 1.27%, “por el desenvolvimiento de los rubros de sandwicherías, comidas rápidas, comida internacional, restaurantes turísticos, dulcerías, comida criolla, pizzerías, café restaurantes y restaurantes”.

Blanca Chávez, vocera de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Perú (Ahora Perú), señaló que es positivo este nuevo avance, pero remarcó que aún no se recuperan los niveles prepandemia, tras casi seis años .

Un factor que planteó la vocera es que la inseguridad impacta en la percepción de las personas de comer fuera de casa, pero indicó que los locales formales cuentan con todas las medidas correspondientes.

“Vamos adelante como sector y va a seguir creciendo en medida que se concrete la estabilidad gubernamental y se luche decididamente contra la inseguridad”, comentó.