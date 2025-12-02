El sector retail espera cerrar el año con mayor gasto por comprador y demanda de productos de mayor valor. Foto: Andina.
Redacción Gestión
El se prepara para cerrar el año con cifras positivas. El Gremio Retail y Distribución de la estima que las ventas durante la campaña navideña crecerán alrededor de 8%, en un contexto marcado por la mejora del ánimo del consumidor, mayor liquidez en los hogares y el fortalecimiento de una tendencia que gana terreno: el “autoregalo”.

La presidenta del gremio, Leslie Passalacqua, señaló que este incremento se reflejaría principalmente en el valor de las transacciones, más que en el volumen comercializado.

“No se trata de un crecimiento en volumen, sino en valor. El desafío del sector es captar ese gasto ofreciendo productos innovadores y, sobre todo, una experiencia de compra más fluida, omnicanal y segura. Si logramos garantizar estos factores, podremos acercarnos e incluso superar esa meta”, sostuvo.

Tecnologías y bienes de mayor valor ganan protagonismo

Entre las categorías con mejor proyección destacan tecnología y electrohogar, impulsadas por la renovación de smartphones de gama media-alta, dispositivos inteligentes y consolas de videojuegos. En , se espera un buen desempeño de los productos educativos y artículos licenciados vinculados a franquicias exitosas. En vestuario y calzado, se anticipa mayor demanda de prendas de mayor valor percibido, incluidos productos sostenibles.

Si bien la cadena de abastecimiento se activa desde septiembre y las estrategias digitales se potencian en , el mayor volumen de compras se registra en la segunda mitad de diciembre. “Octubre y noviembre funcionaron como meses clave para la planificación y la preventa navideña”, comentó Passalacqua.

Las ventas se concentrarán en la segunda quincena de diciembre, según estimaciones del gremio.
Mayor gasto por comprador

El gasto promedio por persona durante la campaña navideña se ubicará entre S/300 y S/350, lo que supone un incremento de 16,7% respecto al año pasado. Este comportamiento responde a una mayor capacidad de gasto, respaldada por , gratificaciones y un entorno económico más previsible, con inflación contenida.

La dirigente empresarial destacó que este dinamismo no está asociado principalmente al intercambio tradicional de regalos, sino a decisiones de compra individuales motivadas por necesidades postergadas.

“Cuando las familias reciben ingresos adicionales, suelen priorizar compras postergadas durante el año, como la renovación del celular, electrodomésticos, laptops o artículos para el hogar. Esto coincide con la tendencia de los últimos años, en los que el consumidor peruano destina estos recursos principalmente a tecnología, mejoras del hogar y pago de deudas, antes que a regalos tradicionales”, indicó.

