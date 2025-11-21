El reciente retiro de hasta 4 UIT permitido por el Sistema Privado de Pensiones, equivalente a alrededor de S/ 21,400, ha reactivado la discusión sobre cómo usar ese dinero más allá del gasto inmediato. Para especialistas financieros, este desembolso representa una oportunidad para que los afiliados empiecen a construir un portafolio de inversión, siempre que lo hagan con un plan claro.
“El retiro de la AFP marca el inicio de una nueva fase en tu vida financiera y la inversión puede desempeñar un papel crucial en la seguridad y el crecimiento de tus activos”, señala Gonzalo Loayza, CIO de Goal Capital, firma de asesoría financiera.
LEA TAMBIÉN: SBS toma medidas para que retiros de AFP no dañen a afiliados, ¿qué pasa con los fondos?
El ejecutivo detalla los pasos que deben seguir quienes buscan transformar su capital retirado en inversiones sostenibles:
Paso 1: define tu objetivo y establece un fondo de emergencia
Antes de pensar en ganancias, lo más sensato es cubrir los cimientos. Primero, define para qué usarás ese dinero: ¿una inversión para mediano plazo, un negocio propio o fortalecer tu jubilación? Luego, asegúrate de contar con un fondo de emergencia equivalente a al menos 3‑6 meses de tus gastos, para no comprometer el capital invertido ante imprevistos.
Paso 2: prioriza el saneamiento de deudas
“Si tienes tarjetas de crédito con altas tasas o deudas de consumo, lo más inteligente es amortizarlas antes de invertir o gastar el retiro”. Reducir obligaciones con intereses altos libera flujo de caja y permite invertir sin que el miedo al pago se imponga al retorno.
Paso 3: invierte solo lo que no necesitas en el corto plazo
Una regla básica de inversión: “Si puedes necesitar el dinero en menos de 1‑3 años, no lo inviertas en instrumentos riesgosos”. Una alternativa conservadora son los depósitos a plazo fijo o los fondos de renta fija local, mientras estudias otras opciones más dinámicas.
Paso 4: diversifica y elige bien los instrumentos
Hoy existen opciones accesibles, incluso con montos bajos. Por ejemplo, plataformas de inversión en factoring ofrecen retornos de hasta 22 % anual, empezando desde S/ 100. También están los fondos mutuos, los ETFs internacionales y los bienes raíces para alquiler, cada uno con distinto nivel de riesgo. La clave: no pongas todo en un solo instrumento. La diversificación reduce la vulnerabilidad del portafolio.
Paso 5: considera el horizonte, perfil de riesgo y asesoría
¿Eres joven y tienes 20 o 30 años? Puedes asumir mayor riesgo y buscar crecimiento agresivo. ¿Tienes 50 años o más? Tu prioridad será proteger el capital y generar rendimientos moderados. Por ello es importante contar con asesoría financiera para adaptar la inversión a tu perfil y objetivos.
LEA TAMBIÉN: El efecto “retiros” de fondos de las AFP en el mercado financiero local
Riesgos a tomar en cuenta
Invertir implica asumir riesgos: desde la pérdida de valor de los activos hasta la baja liquidez o comisiones elevadas. A ello se suma la proliferación de esquemas informales que prometen retornos irreales. “No inviertas sin conocer el instrumento o confiar ciegamente en influencers que te prometen altos retornos”, advierte Loayza.
En ese sentido, recomienda revisar información oficial, solicitar documentos, validar licencias y analizar costos, plazos y penalidades.