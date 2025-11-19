No esperamos que el nuevo Congreso limite la disponibilidad de la CTS, recordamos que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2026 y que se abstenga de habilitar más retiros de los fondos de las CIC. (Foto: Andina)
César Puntriano
César Puntriano

Escribe: César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz

