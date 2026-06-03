La aerolínea Level ha inaugurado su nueva ruta directa entre Barcelona y Lima, una conexión con la que se convierte en la única compañía que opera sin escalas entre ambas ciudades.

El vuelo inaugural despegó a las 13:55 horas (hora España) desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con destino a la capital peruana , según informó la compañía en un comunicado.

La nueva ruta operará inicialmente con tres frecuencias semanales: miércoles, viernes y domingos, con vuelos desde Barcelona a las 13:55 horas, mientras que desde Lima despegarán a las 22:05 horas (hora local).

Level, parte del grupo IAG, ha destacado que una de cada cuatro personas que viajan a Lima a través de Barcelona procede de otros puntos de España y Europa, principalmente de Italia, lo que refleja la capacidad de la conexión para captar pasajeros en tránsito.

Level advierte de una demanda creciente entre Cataluña y Perú, que en 2025 superó los 97,000 pasajeros. (Foto: Difusión)

Demanda creciente

La ruta será operada por la flota estándar de LEVEL, formada por Airbus 330-200, que cuenta con una capacidad de hasta 311 asientos distribuidos en la cabina Premium Economy y Economy.

La nueva apuesta de Level responde a una demanda creciente entre Cataluña y Perú, que en 2025 superó los 97,000 pasajeros, de acuerdo a detalle de la aerolínea.