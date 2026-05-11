La aerolínea Sky Airline iniciará operaciones entre Lima y Chiclayo el próximo 13 de julio con un vuelo diario, en una nueva apuesta por fortalecer su presencia en el mercado doméstico peruano. La empresa prevé que, de mantenerse las proyecciones de demanda para el segundo semestre, la ruta alcance hasta dos frecuencias diarias hacia diciembre.

La compañía señaló que esta expansión responde al potencial de la plaza norteña y al crecimiento del tráfico interno. “Nuestra apuesta es grande y, en base a nuestras estimaciones actuales de demanda para la segunda mitad del año, planificamos llegar al doble vuelo diario, con un estimado de 18,000 pasajeros mensuales”, indicó Vania Cáceres, subgerente de Ventas de Sky en Perú.

Como parte del lanzamiento, la aerolínea informó que ofrecerá tarifas desde US$ 31 o S/ 106 por tramo, lo que representa descuentos de alrededor de 40% frente a precios regulares en la ruta Lima–Chiclayo.

Expansión en mercado local

El inicio de operaciones está previsto para julio, en un periodo que coincide con la temporada de Fiestas Patrias, una de las de mayor movimiento de pasajeros a nivel nacional.

De acuerdo con la aerolínea, la ruta responde al potencial de demanda de Chiclayo y a la proyección de incrementar frecuencias hacia el cierre del año, en línea con su planificación para el mercado doméstico.

Sky proyecta que la ruta Lima–Chiclayo podría alcanzar hasta 18,000 pasajeros mensuales. (Foto: Sky Airline)

La compañía viene reforzando su estrategia en Perú, considerado uno de sus principales mercados de crecimiento en la región. En los últimos meses, la aerolínea ha impulsado alianzas con operadores internacionales como United Airlines, Air Canada y Turkish Airlines para ampliar su conectividad entre Sudamérica, Europa y Norteamérica.

Asimismo, la firma busca consolidarse como el segundo operador del mercado doméstico, apoyada en una red de rutas en expansión y una flota orientada a la eficiencia operativa.

Con esta incorporación, Sky Airline continúa ampliando su red doméstica en Perú, donde ya opera rutas desde Lima hacia ciudades como Cusco, Arequipa, Ayacucho, Piura, Iquitos, Tarapoto, Trujillo, Juliaca, Tacna, Tumbes, entre otros destinos.