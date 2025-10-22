Una eventual eliminación de la TUUA para pasajeros en conexión contribuiría a reconsiderar algunas decisiones como la tomada con Cancún, dijo el gerente general de Sky Perú. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

José Raúl Vargas, gerente general de la aerolínea de bajo costo Sky, señaló que la decisión anunciada la semana pasada sobre la cancelación de la ruta Lima–Cancún (México) —que entraría en vigor a partir de 2026— podría ser reconsiderada si en los próximos días se define la inaplicación de la Tarifa Unificada por Uso del Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros en conexión internacional. ¿Este cobro tendrá un impactó en el desarrollo de nuevas rutas para 2026?

