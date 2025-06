El Ministerio Público abrió una investigación preliminar a la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado. Ello, en referencia al cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) en el nuevo Jorge Chávez.Esto lo dio a conocer el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, quien denunció que en este organismo “se están tomando decisiones sin quorum”.

Zambrano lamentó que el parlamentario haya acudido a la Fiscalía y obligue a utilizar mecanismos del Estado para lo que consideró como una “campaña política” a su favor.

“Nos preocupa porque atenta contra nuestra función reguladora, nuestra función como organismo técnico o autónomo, y segundo, porque nosotros en realidad se lo hemos explicado muchas veces: cuando no hay quorum, tenemos un decreto supremo que nos autoriza emitir por emergencia este tipo de pronunciamientos y no es una norma de Ositran, es una norma que está en todos los reguladores”, precisó en entrevista con RPP.

Explicó que en las recientes sesiones del consejo directivo de Ositran no se ha contado con el número necesario de integrantes debido a que dos de sus miembros presentaron su renuncia y desde la Presidencia del Consejo de Ministros no se ha nombrado a sus reemplazantes, a pesar de haber realizado hasta tres concursos públicos.“Nosotros solamente somos directamente afectados con la consecuencia de que no tenemos un consejo directivo. Hemos mandado varias cartas y yo he tenido reuniones con los anteriores premiers para explicar la importancia de tener consejo directivo completo”, manifestó.

Ositran ha adoptado “medidas de emergencia” ante falta de consejo directivo

Ante este escenario, remarcó que se ha “aplicado la norma”, con lo cual se han adoptado medidas de emergencia que corresponderían al consejo directivo, como la aprobación de las tarifas TUUA.

“¿Cuándo es emergencia? Cuando ya la tarifa debe entrar a regir en el día y no tenemos consejo que la apruebe. Y esa es la situación que se ha presentado en este caso y que se ha presentado en muchas otras tarifas que hemos aprobado desde el año 2023. Y todas son públicas y transparentes”, afirmó.

Zambrano comentó que, desde Ositran, sí se ha solicitado al Gobierno la convocatoria para conformar un nuevo consejo directivo, con lo cual la investigación fiscal se orientaría a comprobar si es que contaba con autorización legal para emitir resoluciones, lo cual sí es amparado por la ley. Además, ante los cuestionamientos de Soto por el cobro de la tarifa, señaló que los montos son potestad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.