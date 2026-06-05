A mediados de noviembre, Sánchez presentó el proyecto “Ley marco de minería con prácticas ancestrales” (13246). Este sería su impacto. | Foto: Difusión
A mediados de noviembre, Sánchez presentó el proyecto “Ley marco de minería con prácticas ancestrales” (13246). Este sería su impacto. | Foto: Difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) fue cambiado a menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a partir de consensos. Sin embargo, ante diversos pronunciamientos en dicho grupo, incluso hasta contradictorios, queda una significativa incertidumbre sobre realmente sus propuestas para el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

CCL pide al JNE un pronunciamiento inmediato sobre el nuevo plan de Roberto Sánchez
Keiko Fujimori sobre nuevo equipo de Sánchez: “Es un Frankenstein político”
Luis Miguel Castilla rechaza respaldo a Pedro Francke, tal como lo dijo Roberto Sánchez
Debate presidencial: Roberto Sánchez plantea ingreso “universal” a universidades públicas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.