Con miras a las elecciones generales 2026, el Perú volverá a un sistema de Congreso bicameral, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, tras más de tres décadas de tener un Parlamento unicameral.

Pero, ¿qué cambia exactamente?, ¿cómo se elige a cada cámara?, ¿cuáles son sus funciones? Aquí una guía práctica.

Sobre el Congreso bicameral

El Congreso bicameral es un sistema legislativo dividido en dos cámaras:

Cámara de Diputados

Senado

Ambas tienen funciones distintas pero complementarias. Este modelo busca mejorar la calidad de las leyes, el control político y la representación territorial.

En la práctica, implica que las decisiones del Parlamento ya no dependerán de una sola instancia, como ocurre actualmente, sino que pasarán por un doble análisis. Esto busca reducir errores, evitar normas apresuradas y generar mayor equilibrio entre las fuerzas políticas.

¿Cuántos congresistas habrá en el nuevo sistema?

El nuevo Congreso estará conformado por un total de 190 congresistas, divididos en:

130 diputados

60 senadores

Este incremento responde a la necesidad de distribuir funciones entre ambas cámaras y reforzar la representación nacional y regional. Mientras los diputados estarán más vinculados a las regiones, los senadores tendrán una mirada más amplia del país.

¿Cómo se eligen los diputados?

Los diputados representan a las regiones y se eligen mediante voto popular en cada circunscripción electoral.

Representan a la población de cada región

Su elección es directa

Su mandato dura 5 años

En términos prácticos, son los congresistas más cercanos al ciudadano.

Esto significa que los votantes elegirán listas de candidatos en su propia región. Su rol será recoger demandas locales y trasladarlas al debate legislativo.

¿Cómo se eligen los senadores?

Los senadores tienen una representación más amplia y cumplen un rol de revisión y control.

Se eligen en distrito electoral nacional

También mediante voto popular

Deben cumplir requisitos más exigentes (como mayor edad)

El Senado funciona como una cámara de “segunda revisión”.

Al ser elegidos a nivel nacional, los senadores no responden a una región específica, sino a una visión más general del país. Esto busca que sus decisiones estén orientadas al interés nacional y no solo a demandas locales o coyunturales.

Funciones de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados es la primera instancia del proceso legislativo. Entre sus principales funciones:

Presentar y aprobar proyectos de ley

Fiscalizar al Ejecutivo

Interpelar ministros

Plantear censuras

Investigar temas de interés público

Es la cámara más política y de contacto directo con la ciudadanía.

En esta cámara se concentrará gran parte del debate político diario, incluyendo el control al Gobierno. Por ello, se espera que sea el espacio donde se canalicen las principales tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Funciones del Senado

El Senado cumple un rol de control y revisión. Sus funciones incluyen:

Revisar y aprobar (o rechazar) las leyes aprobadas por Diputados

Ratificar nombramientos de altos funcionarios

Evaluar reformas constitucionales

Actuar como cámara de reflexión

Su objetivo es mejorar la calidad de las normas y evitar errores legislativos.

En ese sentido, el Senado actúa como un filtro técnico y político. Puede corregir, observar o frenar proyectos que no estén bien sustentados, lo que busca dar mayor estabilidad al sistema legal.

¿Cómo se aprueba una ley en el sistema bicameral?

El proceso legislativo será en dos etapas:

La Cámara de Diputados aprueba el proyecto El Senado revisa la propuesta: Puede aprobarla, modificarla o rechazarla

Si hay cambios, el proyecto puede regresar a los Diputados para una revisión final.

Este sistema introduce un “doble filtro” que no existe actualmente. La idea es que cada ley sea evaluada por dos instancias distintas, lo que podría reducir normas improvisadas o con errores técnicos.

¿Qué pasa si se cierra el Congreso?

En el sistema bicameral, el presidente de la República mantiene la facultad de disolver el Congreso, pero esta medida se aplica únicamente a la Cámara de Diputados. El Senado no se disuelve y continúa en funciones.

Esto significa que, ante una eventual crisis política, el Ejecutivo solo puede cerrar la cámara que ejerce el control político directo sobre el Gobierno, es decir, la que puede censurar ministros o negar la cuestión de confianza.

Tras la disolución de la Cámara de Diputados, se deben convocar a elecciones parlamentarias para elegir a nuevos diputados en un plazo determinado. Durante ese tiempo, el Senado permanece activo y puede cumplir funciones de control y revisión, lo que busca evitar un vacío total de Poder Legislativo.

¿Desde cuándo funcionará el Congreso bicameral?

El nuevo sistema entrará en vigencia tras las elecciones generales 2026.

Los ciudadanos elegirán en la misma jornada:

Presidente de la República

Diputados

Senadores

Esto implicará cambios en la cédula de votación y en la forma en que los electores emiten su voto. Las autoridades electorales deberán adaptar el proceso para que sea comprensible y ordenado.

¿Qué debe saber el votante para 2026?

Para las próximas elecciones, los ciudadanos deberán tener en cuenta:

Habrá dos tipos de candidatos al Congreso

Se emitirán más votos

El sistema será más complejo, pero también más representativo

Esto implica que el votante tendrá que informarse mejor sobre los candidatos a ambas cámaras, ya que cumplirán funciones distintas. Entender esa diferencia será clave para un voto más consciente.

El retorno de la Cámara de Diputados y el Senado en el Perú marca uno de los cambios políticos más importantes de las últimas décadas.

De cara a las elecciones 2026, entender cómo funcionará el nuevo Congreso será clave para un voto informado.