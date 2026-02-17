Más allá de las promesas que los candidatos a la presidencia del Perú pueden hacer en entrevistas o debates, los documentos clave para conocer, de manera general, su visión son los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con los textos en mano, la consultora Verne analizó dichos planes dentro de un marco de referencia validado por las Naciones Unidad a partir de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hay que mencionar que los ODS son 17 e incorporan 169 metas y 231 indicadores oficiales; la clave de cruzar esta información con los planes es conocer qué medidas de largo plazo y política de estado en temas sensibles se destacan.

En este contexto, se priorizó 80 indicadores relevantes para Perú –combinando metas ODS y elementos del entorno de negocios e inversión– y encargó el análisis de los planes de gobierno 2026 de 33 partidos políticos.

Agenda 2030: Perú suscribió la Agenda 2030 en el 2015 y, según el INEI, en junio del 2025 solo se había cumplido el 51.2% de los indicadores. Sustainable Development Solutions Network (SDSN) sitúa el cumplimiento peruano en 38.2%.

De esta manera, al ser analizados 33 planes de gobierno de los 36 partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026, se espera que cada plan de gobierno obtenga hasta un máximo de un punto por lo que el máximo puntaje posible que puede tener un tema, sería el de 33 puntos. Dicho puntaje es equiparado a un porcentaje de 100%.

“Se observa un retroceso respecto a la presencia de propuestas técnicas alrededor de temas relevantes para el país en comparación con lo propuesto en elecciones pasadas. Si bien la pandemia y sus consecuencias lograron posicionar temas relevantes como salud, educación, acceso a internet y lucha contra la pobreza en las elecciones del 2026, estos temas no se han mantenido con propuestas tan presentes como en las presentes elecciones”, refiere el informe compartido con Gestión.

Comparativo con elecciones anteriores. Análisis de Verne.

La principal caída se observa en la presencia de propuestas técnicas para mejorar la calidad de los aprendizajes de los escolares mostrando un descenso mayor a 60 puntos porcentuales en comparación con las elecciones del 2016 y 2021.

“Es más, si bien combatir la inseguridad ciudadana es el tema más propuesto y desarrollado en los planes de gobierno, si lo comparamos con las otras elecciones [2016 y 2021], vemos un retroceso en este asunto tan importante”, refirió Alexandra Ames, directora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad.

En general, apenas 7 partidos superan el umbral del 65%, evidenciando planes de gobierno relativamente más completos, coherentes y alineados con los indicadores evaluados, tanto de la Agenda 2030 como de los indicadores de “amigabilidad empresarial”. Sin embargo, la mayoría de partidos se concentra en rangos intermedios (25%–64%), lo que refleja propuestas fragmentadas, con énfasis selectivo y escasa articulación integral del desarrollo.

De hecho, 20 partidos de gobierno (casi dos tercios del total), presentan propuestas por debajo del 50% del nivel esperado, es decir, están “jalados”. De estos, 10 partidos se ubican por debajo del 25%, “lo que da cuenta de planes de gobierno con baja densidad técnica, altos niveles de omisión temática y una débil traducción de los problemas públicos en propuestas concretas de política”.

Estos 20 son:

Progresemos Partido Aprista Peruano Podemos Perú Partido PRIN Partido Primero la Gente Alianza para el Progreso Partido Renovación Popular Partido Salvemos al Perú Alianza Venceremos Partido Frente de la Esperanza Partido Perú Moderno Perú Libre Partido Político Obras Partido Sí Creo Partido Cooperación Popular Partido Fe en el Perú Partido Juntos por el Perú Un Camino Diferente Partido Demócrata Unido por el Perú Partido Patriótico del Perú

“Un mayor número de partidos políticos no garantiza una mayor calidad de propuestas. Lo que nos deja ver este retroceso es que algunos de los partidos políticos estarían improvisando con sus equipos técnicos”, subrayó Ames.

“Amigabilidad” empresarial

Si solo nos enfocamos en los indicadores de “amigabilidad empresarial”, la promoción y fortalecimiento de microemprendimientos y mypes es lo que más cabida tiene en los planes de gobierno. Sin embargo, temas como permisología y destrabe de grandes inversiones económicas, así como calidad regulatoria quedan muy al final de la lista.

Indicadores de Amigabilidad Empresarial como complemento a la Agenda 2030. Fuente: Verne

“[La calidad regulatoria] es probablemente uno de los indicadores más relevantes para habilitar condiciones necesarias para lograr la efectividad de las políticas públicas y atraer un clima de inversión privada serio y responsable. No obstante, este es uno de los indicadores más descuidados del informe con 22 ausencias, lo que evidencia una débil aproximación técnica a la gobernanza regulatoria”, refiere el texto.

Se puede notar que 12 partidos políticos desarrollan propuestas de estos indicadores de amigabilidad empresarial en un nivel mayor al 65% de lo esperado. Si bien ninguno llega al 100%, destacan los partidos Fuerza y Libertad (96.4%), Alianza para el Progreso (92.9%), Fuerza Popular (89.3%), Avanza País (89.3%), Alianza Unidad Nacional (85.7%) al superar el 85% del nivel esperado.