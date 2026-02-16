De este modo, el análisis indica que seis de cada 10 peruanos acepta haber comprado un producto dupe (duplicado, imitado, alternativo, sustituto); principalmente, consumidores de los niveles socioeconómicos A, B y C de las zonas sur y oriente del país. Para estos compradores, a diferencia de años atrás, cuando la adquisición de copia se asociaba a bajo precio, mala calidad, escasez, entre otros aspectos ; actualmente se vincula a la libertad de elegir ante marcas que de manera tradicional impusieron ciertos estándares.

“En todas las regiones hay compra de productos dupe, pero destacan el sur y el oriente, entendiéndose que son zonas muy contestatarias por naturaleza que se oponen al centralismo, por decirlo de alguna manera. Ellos respaldan sus propias marcas; por ejemplo, en Arequipa tienen Kola Escocesa, chocolates La Ibérica, Supermercados Franco y demás sellos. Entonces, dependen menos de las grandes marcas y son más defensores de sus propias identidades regionales”, explicó Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth.

La ejecutiva indicó que la elección de un producto de imitación tiene como principales motivaciones el pago de un precio justo por un producto de características similares a uno tradicional o de lujo (40%); ahorrar en el gasto de un producto cotidiano sin sacrificar la funcionalidad (36%); reemplazar un producto caro o de lujo por otro que es casi idéntico (16%) y no esperar tanto para tener un producto que es viral en redes sociales (9%). Estos propósitos están estrechamente vinculados a la manera cómo los actuales consumidores, principalmente, generación X, millennials y centennials, conciben sus relaciones con las marcas.

“ Antes era el bueno, bonito y barato, pero ahora es el bueno, bonito y justo. Quiero pagar un precio justo por un producto con cariño natural y no tiene nada que ver con el segmento socioeconómico, pues incluso los A, B y C también buscan ello. Ahora, hay un 78% de peruanos que prefiere comprar barato en unas cosas para darse gusto en otras, pero ese concepto de ahorro está más en los niveles C y D”, afirmó.

En función a las nuevas generaciones, Quiñones manifestó que son los centennials los más escépticos con la promesa de marca y; por ende, los que buscan mayor valor real. “Justamente los que hablan de precio justo son los centennials y los millennials. Y en efecto, hay mucha gente que prefiere comprar productos sustitutos, dado que sienten que están pagando más por marcas que no lo justifican ni en la calidad, ni en el marketing, ni en el valor agregado de los productos”, agregó.

De hecho, como consecuencia de esta percepción, un 44% de peruanos se autocalifica como un “consumidor inteligente” cuando elige un producto duplicado; en tanto, un 19% como “seguidor de tendencias” y un 15% como un “cazador de ofertas”.

Productos más “dupeados”

Entre los productos imitados de mayor consumo figuran zapatillas; ropa; accesorios (carteras, relojes); limpieza del hogar; cuidado personal; alimentos envasados, perfumes, entre otros. En este punto, la vocera precisó que en el top tres de las marcas más imitadas están zapatillas Adidas; carteras Louis Vuitton y perfumes de Chanel.

“Un producto dupe cada vez es más sofisticado, con más estética y más funcionalidad. Encuentras tiendas de perfumes sustitutos de marcas superfamosas y para el consumidor no son productos económicos, son productos alternativos que se ven bien y están de moda. Hay un 79% de peruanos que consideran que lo importante no es la marca, sino que el producto se vea bien, tenga una buena presentación, una buena caja”, expresó.

A ello, Quiñones sumó la evolución que han tenido los productos sustitutos, con categorías que se han extendido más allá de los perfumes, que son los productos con los que surge la tendencia dupe. De hecho, la ejecutiva destacó la preferencia por accesorios, como carteras y relojes, cuyos diseños muestran un trabajo estético mayor.

“La tendencia también alcanza a alimentos, donde el precio es importante pero ya no es lo único, pues surgen marcas blancas que no solo copian, proponen cosas. Para los consumidores no se trata de marca barata, sino de justicia social”, insistió.

Actualmente, los canales a través de los cuales se hallan propuestas de productos alternativos son Tiktok, sobre todo para los millennials y centennials; tiendas y supermercados, y recomendaciones de amigos en el caso de la generación X; además, de Intagram, principalmente, para los millennials.

“El valor del dupe no lo construye la marca, lo construye el dateo social, como la cercanía, experiencia compartida y recursividad social”, añadió la vocera.

¿Qué deben hacer las marcas para no ser copiadas?

Quiñones indicó que frente a las nuevas tendencias que establecen los consumidores, las marcas tradicionales o de lujo están obligadas a diferenciarse y hacerse insustituibles, siendo que clave contar con una comunidad sólida, a partir de la experiencia emocional; colaboraciones y alianzas que impacten en la expectativa del consumidor; ediciones limitadas que apelan a la nostalgia o a determinado momento de la vida y las acciones de responsabilidad social como apuesta más que como propuesta de valor.

“Las marcas únicas tienen que tener voluntad para volver a conquistar la confianza del consumidor; volver a presentarse. No pueden dar por seguro que las relaciones son de fidelidad siempre; tienen que volver a enamorar siempre”, finalizó.

Ficha técnica

Muestra: 865 encuestas (aplicado a hombres y mujeres de la generación X, millennials y centennials).

Metodología: Cuantitativa.

Tipo: Panel de consumidores.

Fecha: Noviembre 2025.