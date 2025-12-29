El 34% de los jóvenes peruanos de la Generación Z realiza compras directamente desde redes sociales, según un estudio elaborado por P51. El informe analiza los hábitos de consumo, pago y uso de servicios financieros de personas de entre 18 y 27 años.

De acuerdo con el estudio, los hábitos de compra y pago de los jóvenes peruanos continúan cambiando, con el celular como principal herramienta para informarse, decidir y realizar transacciones.

El 78% de los jóvenes bancarizados opera principalmente a través de canales digitales, concentrando en un solo dispositivo las etapas de búsqueda, compra y pago.

Canales de compra de la Generación Z

Las redes sociales se han consolidado como un canal de compra. El 34% de los jóvenes adquiere productos directamente desde plataformas como Instagram, Facebook o mediante enlaces desde TikTok.

Además, el 30% compra a través de aplicaciones de comercio y delivery, mientras que el 23% utiliza market places.

El 46% de los jóvenes considera la opinión de amigos al momento de decidir una compra.

En estos canales, los jóvenes priorizan procesos de pago rápidos, como transferencias inmediatas, pagos con códigos QR o enlaces de pago que requieren pocos pasos para completarse.

Influencia del entorno cercano en las decisiones de compra

Las decisiones de compra están fuertemente influenciadas por el entorno cercano. El 65% de los jóvenes señala que las recomendaciones de familiares influyen en sus decisiones, mientras que el 46% considera la opinión de amigos.

En este segmento, las reseñas, comentarios y recomendaciones directas tienen mayor peso que la publicidad tradicional.

La pandemia modificó la relación de la Generación Z con el dinero.

Mayor cautela financiera tras la pandemia

El referido estudio también indica que la pandemia modificó la relación de los jóvenes con el dinero. El 21% de los centennials se endeudó durante ese periodo, lo que ha generado una mayor cautela al momento de evaluar productos financieros.

Actualmente, priorizan herramientas que les permitan visualizar sus gastos, establecer límites y tomar decisiones informadas.

Según el informe, este grupo valora beneficios de fácil comprensión y uso inmediato, como el cashback directo y los modelos de referidos, por su impacto tangible en el uso cotidiano.

¿Cuántas personas pertenecen a la Generación Z en Perú?

De acuerdo con el estudio de P51, la Generación Z representa aproximadamente a uno de cada cinco peruanos y, pese a los desafíos de bancarización en el país, impulsa la adopción de soluciones financieras digitales enfocadas en rapidez, claridad y control del dinero.

En este contexto, los neobancos comienzan a posicionarse como alternativas alineadas a estos hábitos.