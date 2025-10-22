Alejandro Fontana, profesor principal e investigador del PAD, advirtió que el rezago en competencias digitales y emocionales es especialmente visible en los nuevos profesionales. (Foto referencial: Freepik)
Alejandro Fontana, profesor principal e investigador del PAD, advirtió que el rezago en competencias digitales y emocionales es especialmente visible en los nuevos profesionales. (Foto referencial: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Durante el conversatorio organizado por Gestión en alianza con el PAD de la Universidad de Piura, especialistas y líderes empresariales coincidieron en que las brechas digitales y socioemocionales son hoy los principales retos que enfrenta el mercado laboral peruano. En un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la transformación cultural y la llegada masiva de jóvenes de la generación Z al mundo del trabajo, las organizaciones se ven obligadas a replantear sus estrategias de selección, formación y retención del talento.

TE PUEDE INTERESAR

Laureate Education mejora perspectivas ante crecimiento de matriculados en Perú y México
Continental Florida University, alista campus en EE.UU. y nuevos países
Cibertec y su plan para expandir su alumnado hacia el 2030 con nuevas carreras

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.