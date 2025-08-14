El ministro de Educación, Morgan Quero, participó en la 17° edición del CADE Educación, donde se abordan los retos y oportunidades que conlleva el avance tecnológico —como la Inteligencia Artificial— y las capacidades, tanto de los docentes como de estudiantes, a fin de no quedarnos relegados en el mercado global.

Antes de la presentación​ del titular del Minedu, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Asociación Empresarial, lo exhortó a aprovechar el “rédito” y “dejar en segundo plano la especulación política”, para enfocarse plenamente en avances tangibles para los más de 8 millones de estudiantes del nivel escolar, quienes “no pueden sentir más que están rezagados”.

Galdos reiteró que “no basta con dar tablets o establecer conexiones”, se debe llevar al estudiante al centro y “humanizar y personalizar la educación” porque “la tecnología bien utilizada amplifica oportunidades”. “Hay que priorizar al capital humano (...) El momento es ahora. No podemos seguir a la deriva y menos naufragar. Aceleremos los cambios y hagamos lo que corresponde hacer”, insistió el líder empresarial en el marco del CADE Educación 2025.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial y María Alejandra Cruz, presidenta del CADE Educación 2025. Foto: Minedu

Infraestructura y capacitación

Quero reconoció ante la audiencia que este año 1,628 instituciones educativas más cuentan con internet. A nivel nacional, son más de 4.6 millones de escolares beneficiados. Consciente del reciente problema fronterizo con Colombia por la isla Chinería , resaltó que el Minedu invertirá más de S/ 33 millones en favor de 476,000 estudiantes y 32,000 docentes en 110 distritos de 9 regiones.

Ya a nivel urbano, garantizó que para este año se contará con un total de 75 colegios bicentenario, y para el próximo año, prevé elevar el universo a 92: 600,000 estudiantes beneficiados a lo largo de 18 regiones. En líneas generales, el titular del Minedu prevé que se construyan 153 escuelas más en favor de 1 millón de escolares a partir de una inversión de S/ 11,400 millones —monto que “es el mayor de los últimos 20 años”—.

Aulas flexibles en escuelas bicentenario, donde se fomentan habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Foto: difusión / Gobierno

En diálogo con Gestión, Morgan Quero soslayó que las escuelas bicentenario tienen en su seno aulas flexibles para estudiantes de primar y secundaria, en donde se potencian las habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en inglés) para adaptarse “a las exigencias del mundo contemporáneo”.

“Las aulas flexibles son un nuevo modelo educativo. Somos pioneros en América Latina. Ya no es el aula tradicional con un profesor y un pizarrón donde se enseña a los alumnos formados como una escuelita. Son prácticamente seminarios universitarios que nos permite trabajar aprendiendo, experimentando y colaborando entre estudiantes sobre un tema que investigan y discuten entre ellos”, sostuvo.

El funcionario detalló que en el aula flexible hay una parte central “donde se refuerzan los conocimientos en lectura, redacción y matemáticas”, así como el “desarrollo de la conectividad y aprendizaje bajo un enfoque STEAM”.

Tal como informó Gestión, las carreras STEM —muy relacionadas a las STEAM, salvo por el enfoque artístico— son las más demandadas por jóvenes becarios; al respecto, el ministro Morgan Quero alegó que reforzarán la educación para el trabajo para que los institutos técnicos superiores reciban a beneficiarios de las becas TEC: se entregarán 300 esta año y para el próximo año, prevén dar 10,000.

Dichos avances no solo se limitarían a los colegios bicentenario. En términos macro, el funcionario recalcó que unos 250,000 docentes se han capacitado en liderazgo, emprendedurismo, dinámica pedagógica y buen uso de herramientas digitales.