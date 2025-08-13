Competencias, innovación y tecnología marcan la agenda de CADE Educación 2025. Foto: difusión
Competencias, innovación y tecnología marcan la agenda de CADE Educación 2025. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter educacion
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Bajo el lema “La educación navegando en la transformación digital: ¡Aceleramos o naufragamos!”, la decimoséptima edición de se desarrollará desde este miércoles 13 y jueves 14 de agosto en el Auditorio “Ing. Antonio Blanco Blasco” del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

El encuentro, promovido por , abordará tres ejes: competencias fundamentales, enfoques innovadores centrados en la persona y nuevas tecnologías para la educación.

La presidenta de esta edición de CADE Educación es María Alejandra Cruz, fundadora de Edulink y experta en innovación educativa desde el pensamiento creativo. Se espera la presencia del ministro de Educación, Morgan Quero.

LEA TAMBIÉN: Inversión de impacto en Perú, rol del privado: ¿cómo participar y en qué sectores?

Durante la jornada, participarán expositores como José Escamilla (México), director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey; Saro Khatchadourian (Estados Unidos), director y jefe de Personal, de Comunicaciones y Marketing de CISCO; Rodrigo Fernández de Paredes, CEO CX Latam Group; Liliana Alvarado, vicerrectora Académica y directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP); Alfredo Pérsico, CEO y fundador de FutureLab y Agents4Future (A4F); entre otros líderes.

Según , las nuevas tecnologías y constantes innovaciones abren las puertas a un mundo cada vez más competitivo, donde urge adecuar a nuestro talento a partir de la transformación educativa, con enfoques innovadores que generan nuevas competencias y habilidades.

LEA TAMBIÉN: CADE Universitario: Inestabilidad política limita a jóvenes a aprovechar la fortaleza económica

Cabe resaltar que desde 2009, realiza el CADE Educación, espacio en donde se busca impactar en la agenda prioritaria de la educación a partir de las experiencias compartidas por especialistas locales e internacionales en pro de los futuros ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR

Javier Milei visitará Perú por la CADE 2025
CADE Salud 2025: presentan 10 propuestas para reformar el sistema de salud peruano
CADE Universitario: La IA en la coyuntura electoral y el voto joven
CADE Universitario: Inestabilidad política limita a jóvenes a aprovechar la fortaleza económica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.