Beneficiadas. Entre las empresas, las medianas y pequeñas son las que ganarían más con mercado integrado de nuam. (Foto: iStock)
Beneficiadas. Entre las empresas, las medianas y pequeñas son las que ganarían más con mercado integrado de nuam. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Hace solo algunas semanas, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) publicó modificaciones al reglamento de operaciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

TE PUEDE INTERESAR

Dólar cede y oro se afianza: 2 datos que encienden alertas en EE.UU. y cambian tendencia
Nuevo banco en el país: CEO de BTG Pactual Perú revela plan y reclutamiento de personal
Cajas celebraron debut en tarjetas de crédito, pero hoy frenan entrega a clientes, ¿qué pasó?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.