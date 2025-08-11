La Cancillería advirtió que actos como la colocación de una bandera colombiana en la isla Chinería afectan la cooperación fronteriza. Foto: Andina.
El informó este lunes que el Ejecutivo tomó conocimiento “con preocupación” de la , ubicada en el distrito de , la cual, remarcó, constituye territorio soberano del Perú.

En un comunicado, la precisó que “este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

Asimismo, señaló que “acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”.

El Gobierno reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y con el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y cooperación en el marco de las relaciones bilaterales con Colombia.

Posición del Ejecutivo

El , aseguró que el y que no existe duda sobre la situación jurídica de la isla Chinería. “Para nosotros está claro que no existe ningún incidente, todo está claro con relación a ello y nuestra posición es siempre legítima en función a los intereses del Perú”, sostuvo.

Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció sobre la colocación de una bandera colombiana en la isla Chinería. Foto: Presidencia
En declaraciones a la prensa, tras participar en la quinta reunión de la mesa técnica sobre formalización minera, el titular de la PCM reiteró que “desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Ejecutivo, vamos a defender la soberanía”, al ser consultado sobre la colocación de la bandera colombiana en el territorio.

Arana subrayó que lo más adecuado es que la Cancillería conduzca el asunto a través de los canales diplomáticos correspondientes, evitando que el tema se politice o se genere confusión en la ciudadanía sobre las acciones que corresponden al Gobierno.

