Este lunes se retiró la bandera de Colombia en distrito de Santa Rosa en Loreto en medio de una creciente tensión diplomática por la soberanía de la isla Chinería, ubicada en el río Amazonas cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

Cabe recordar que el jueves 7 de agosto se retiró la bandera peruana en la ciudad de Leticia, Colombia, justo frente a Santa Rosa.

Tradicionalmente, la bandera peruana ondeaba en Leticia, en conjunto con las de Colombia y Brasil, como símbolo de la hermandad fronteriza de la triple frontera. Sin embargo, tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien reiteró públicamente que su gobierno no reconoce la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, el emblema patrio fue retirado de su mástil.

Perú ha reafirmado que Santa Rosa pertenece a su soberanía desde hace más de un siglo y descarta que exista un tema limítrofe pendiente con Colombia.

Santa Rosa e isla Chinería, ¿cómo entender el conflicto entre Perú y Colombia?

A detalle. El tratado Salomón-Lozano de 1922 delimitó la frontera y asignó la isla Chinería al Perú. Sin embargo, fenómenos naturales en el Amazonas causaron la fragmentación de la isla, dando origen a nuevas formaciones como Santa Rosa.

El gobierno peruano sostiene que la isla Chinería y Santa Rosa forman una sola masa de tierra y que ambas pertenecen legítimamente a su territorio según los tratados internacionales vigentes.

Por su parte, el gobierno colombiano argumenta que Santa Rosa surgió después de la demarcación de la frontera y que, al no estar explícitamente asignada en los tratados, debe ser materia de negociación bilateral.