El escenario plantea una interrogante de peso: ¿puede el Perú compartir plataforma de combate con un país vecino con el que mantiene una disputa fronteriza latente?. Foto: Saab.
La decisión sobre el nuevo avión de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), prevista para el 31 de julio, ha sido postergada sin explicación oficial. Entre los finalistas, el Gripen E/F del fabricante sueco Saab es uno de los favoritos, junto al F-16 (EE.UU.) y el Rafale (Francia).

