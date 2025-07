En el discurso por Fiestas Patrias de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, que fue enviado oficialmente por Palacio de Gobierno pero que la mandataria no leyó en su totalidad, se indicó sobre aviones de combate.

En detalle, según el texto, sí se concretará la adquisición de 24 aviones de combate de primera línea para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas que impulsa su gestión.

Este anuncio se hace público pese a que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sostuvo semanas atrás que solo se trataba de una intención del Gobierno.

“Al inicio de mi Gobierno, encontramos a nuestras Fuerzas Armadas con capacidades operativas limitadas, como consecuencia de décadas de falta de inversión en infraestructura y equipamiento”, decía el discurso enviado al Congreso de la República.

“Para mejorarlas, consideramos que es imprescindible la adquisición de sistemas estratégicos para incrementar nuestra capacidad de disuasión y aprovechar el potencial de nuestra industria pública y privada, como actores claves en el proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas”, se agregó.

Posteriormente, la jefa de Estado confirmaba que su Gobierno sí firmará el contrato para adquirir estos 24 aviones de combate para la FAP.

Fuente: Documento enviado por Palacio de Gobierno a los medios de comunicación.

Estos aviones de primera línea buscar reemplazar a parte de la flota actual de cazas Mirage 2000 y MiG‑29 de la FAP, modelos que operan en el país desde las décadas de 1980 y 1990. Estos aparatos forman parte de un programa de renovación que contempló ofertas de fabricantes europeos y asiáticos, como vino informando Gestión.

Los anuncios en Defensa que sí leyó Boluarte

Lo que sí leyó ante el Parlamento la mandataria fue que las empresas estatales del sector defensa —SIMA (astilleros), FAME (fabricación de armamento) y SEMAN (servicios de mantenimiento y ensamblaje aeronáutico)— ya están participando en procesos de coproducción y ensamblaje vinculados a la modernización militar.

“Hoy, con orgullo, puedo anunciar que hemos dado un paso firme hacia el fortalecimiento de nuestra autonomía estratégica”, dijo previamente.

Asimismo, la jefa de Estado anunció que en agosto presentará al Congreso un proyecto de ley que busca consolidar a la industria nacional como soporte de las Fuerzas Armadas.

“Anuncio que el próximo mes de agosto presentaré al Congreso de la República el proyecto de ‘Ley que Promociona la Industria para la Defensa’, como una política de Estado que trascienda coyunturas y gobiernos”, indicó.

Detalles técnicos, costo y cronograma

Esta operación requerirá una inversión de US$ 3,500 millones de dólares, con financiamiento mediante endeudamiento interno. El desembolso se dividirá en dos fases: aproximadamente US$ 2,000 millones este año y US$ 1,500 millones en 2026.

La flota incluirá 20 cazas monoplaza y 4 biplaza, los cuales formarían parte de un paquete con soporte logístico, armamento y simuladores de vuelo. Las entregas iniciales estarían programadas para antes de julio de 2026, con al menos 3 aeronaves operativas antes de esa fecha.

Las opciones consideradas incluyen el Saab Gripen E (Suecia), el F‑16V Block 70/72 de Lockheed Martin (EE.UU.) y el Rafale F4 de Dassault (Francia), evaluadas por la FAP y el Ministerio de Defensa.

Informes recientes identifican al Gripen E como la opción más probable, debido a su tecnología de última generación, velocidades superiores a 2,400 km/h y propuestas sólidas de transferencias tecnológicas y ensamblaje parcial en Brasil. No obstante, las ventajas que tienen el F-16V (alta experiencia de combate) y el Rafale F4 (tecnología y continuidad de los Mirage) podrían cambiar el panorama en los próximos días.

Con esta compra, el Gobierno buscará recuperar una capacidad aérea que se ha visto afectada tras casi medio siglo de uso continuo de aviones antiguos y desfasados. La operación representa una inversión histórica y un claro mensaje sobre la estrategia de defensa y soberanía del país.