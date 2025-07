En medio de cuestionamientos por el elevado presupuesto que podría destinarse a la compra de nuevos aviones de combate, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aclaró que aún no existe una decisión definitiva del Gobierno respecto a dicha adquisición, cuyo monto estimado asciende a US$ 3,500 millones.

“Junto a la presidenta, el ministro de Defensa y las altas autoridades de la Fuerza Aérea estuvimos ayer conmemorando los 40 años del sistema Mirage. Esta fue una reunión importante que evidencia cómo se encuentra en estos momentos la aviación de la Fuerza Aérea del Perú, y consideramos fundamental mejorar el equipamiento en todas las áreas de la defensa nacional ”, sostuvo Arana ante la consulta sobre la necesidad de una compra de tal magnitud en un contexto de múltiples demandas sociales.

Sin embargo, precisó que lo expresado por la mandataria Dina Boluarte en su discurso no implica una decisión concreta. “Lo que la presidenta ha señalado es lo que ya saben, está relacionado con lo que está en las noticias: existe la voluntad del gobierno de sopesar y examinar la compra, no hay ninguna decisión hasta el momento. En su momento, el Ministerio de Defensa será el encargado de anunciar si existe alguna decisión de compra”, explicó en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

El posible anuncio ha generado reacciones diversas, especialmente debido a las urgencias presupuestarias en sectores como salud, educación y reactivación económica.

La presidenta Dina Boluarte anunció la renovación de la flota de la FAP. (Foto: Presidencia)

Como se sabe, en una ceremonia conmemorativa por los 40 años del sistema Mirage 2000 en la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la presidenta Dina Boluarte anunció el martes la compra de una nueva flota de aviones de combate, marcando una de las decisiones más significativas en materia de defensa nacional en décadas.

“Modernizar nuestra flota es clave para garantizar la seguridad nacional, el desarrollo y la capacidad de respuesta ante emergencias. No podemos ser mezquinos con nuestra propia institución y por ende con nuestra propia patria. No retrocederemos en esta tarea histórica que cumpliremos pensando en el Perú”, declaró Boluarte desde la Base Aérea de La Joya, en Arequipa.

La mandataria sostuvo que su gobierno ha asumido “la decisión histórica” de renovar la capacidad operativa de la FAP, luego de años de postergación institucional.

Se trata de 24 aviones de combate multirrol, distribuidos en dos lotes de 12 unidades cada uno. El monto de inversión asciende a US$ 3,500 millones, financiados en dos tramos: US$ 2,000 millones en 2025 y US$ 1,500 millones en 2026, a través de deuda interna ya autorizada por el Congreso de la República.