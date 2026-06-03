La compañía evalúa adquirirnterrenos adicionales en Lima durante lo que resta del 2026. (Foto: GDC Inmobiliaria)
La compañía evalúa adquirirnterrenos adicionales en Lima durante lo que resta del 2026. (Foto: GDC Inmobiliaria)
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Sandra Reyes
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En medio de la incertidumbre política y el escenario electoral de 2026, el mercado inmobiliario peruano mantiene su dinamismo. En ese contexto, la inmobiliaria mexicana GDC, con 18 años de trayectoria, acelera su expansión en Perú con nuevos proyectos en Lince y San Miguel, la evaluación de más terrenos en microzonas estratégicas de Lima Moderna y una estrategia enfocada en el nuevo perfil del comprador. La apuesta llega luego de cerrar el 2025 con un crecimiento de 80% frente al 2024. ¿Cuáles son los nuevos proyectos en cartera?

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