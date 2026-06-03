En medio de la incertidumbre política y el escenario electoral de 2026, el mercado inmobiliario peruano mantiene su dinamismo. En ese contexto, la inmobiliaria mexicana GDC, con 18 años de trayectoria, acelera su expansión en Perú con nuevos proyectos en Lince y San Miguel, la evaluación de más terrenos en microzonas estratégicas de Lima Moderna y una estrategia enfocada en el nuevo perfil del comprador. La apuesta llega luego de cerrar el 2025 con un crecimiento de 80% frente al 2024. ¿Cuáles son los nuevos proyectos en cartera?
Durante el 2025, la inmobiliaria GDC superó los S/100 millones en facturación, impulsada principalmente por Park Prado, un proyecto ubicado en la Av. Javier Prado con 33 pisos, 382 departamentos y más de 12 áreas comunes. Según Iván Zamora, gerente general de la compañía, el avance respondió al crecimiento del mercado inmobiliario —que se expandió cerca de 20% entre 2024 y 2025—, el fortalecimiento de su estrategia comercial y de marketing, y su apuesta por proyectos en Lima Moderna con foco en diseño, arquitectura y acabados. Durante ese año, la firma también desarrolló proyectos en Barranco, Magdalena, Chorrillos, San Isidro y Lince.
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Planes 2026: dos nuevos proyectos en Lince y San Miguel
Para el 2026, la inmobiliaria mexicana GDC proyecta mantener un crecimiento acelerado en Perú. Según Iván Zamora, gerente general de la compañía, la firma ya registra un avance de 50% frente al desempeño alcanzado el año pasado y estima invertir alrededor de S/130 millones en nuevos proyectos y adquisición de terrenos. La estrategia seguirá enfocada principalmente en Lima Moderna, segmento donde la empresa busca consolidar su presencia con nuevos desarrollos residenciales. “Mantenemos un crecimiento ambicioso”, señaló el ejecutivo.
Como parte de esa apuesta, GDC lanzó en mayo Park Canevaro, un nuevo proyecto residencial ubicado en la avenida Canevaro, muy cerca de la avenida Salaverry, en Lince. El edificio, de menor escala frente a otros desarrollos de la firma, tendrá menos de 80 departamentos de uno, dos y tres dormitorios, además de áreas comunes proporcionales al tamaño del proyecto. “Ha tenido una respuesta positiva”, afirmó Zamora sobre el lanzamiento.
En paralelo, la firma mexicana prepara para junio el inicio de la preventa de un nuevo proyecto en San Miguel, el cual contempla alrededor de 130 departamentos. Actualmente, la compañía continúa afinando los detalles técnicos y comerciales previos a su presentación oficial al mercado.
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Compra de nuevos terrenos en Lima Moderna: zonas estratégicas
La inmobiliaria mexicana GDC proyecta adquirir entre dos y tres nuevos terrenos en Lima Moderna. Según Iván Zamora, el número final de adquisiciones dependerá del tamaño y viabilidad de los proyectos que logren concretar en los próximos meses. La firma busca reforzar su presencia en zonas de Lima donde identifica un mayor dinamismo y potencial de crecimiento.
En esa línea, el ejecutivo señaló que distritos como La Victoria y Chorrillos resultan atractivos para la firma debido a las experiencias positivas que ya han tenido en ambos mercados. Sin embargo, precisó que la búsqueda de terrenos responde a un análisis de “microzonas” con mejores indicadores de demanda y absorción. “Un distrito puede tener zonas muy complejas y otras sumamente atractivas”, explicó Zamora. Por ello, uno de los principales criterios de evaluación es la capacidad del mercado para absorber nueva oferta ante el ingreso de más competidores.
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Alza del precio de terrenos y “estrés” financiero
La firma mexicana GDC advirtió sobre uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector: el incremento sostenido en el precio de los terrenos debido a la fuerte competencia entre desarrolladores inmobiliarios. Según Iván Zamora, el mayor interés por asegurar espacios para nuevos proyectos viene elevando el valor de la tierra, especialmente en zonas de Lima Moderna con alta demanda y potencial de crecimiento.
El ejecutivo explicó que este escenario ha generado un “estrés” financiero para las inmobiliarias, debido al desfase entre el aumento del costo de los terrenos y el comportamiento del precio de los departamentos, que —según indicó— se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años. “Los precios de los departamentos no han subido sustancialmente”, sostuvo Zamora, al advertir la presión que esto genera sobre los márgenes del negocio. Pese a ello, afirmó que el mercado inmobiliario peruano mantiene una demanda sólida incluso en medio del contexto político y electoral.
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Nuevo perfil del comprador
La inmobiliaria mexicana GDC viene identificando un cambio cada vez más marcado en el perfil del comprador inmobiliario. Según Iván Zamora, el cliente actual es mucho más informado y analítico al momento de tomar una decisión de compra, a diferencia de lo que ocurría hace una década. “Antes, el 50% de los clientes podía comprar en la primera visita; hoy eso ha cambiado sustancialmente”, señaló el ejecutivo. A su juicio, esta evolución ha elevado las exigencias del mercado y obligado a las inmobiliarias a profesionalizar más sus procesos de atención y venta.
En cuanto a las preferencias, Zamora señaló que la demanda se viene concentrando cada vez más en departamentos de uno y dos dormitorios, mientras que las unidades de tres dormitorios han perdido fuerza en distritos como Lince, aunque mantienen dinamismo en zonas como Jesús María. Además, indicó que tras la pandemia se consolidó una nueva exigencia entre los compradores: contar con balcones o espacios al aire libre dentro de las viviendas.
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Periodista. Hoy escribo para la sección negocios en el diario Gestión del Grupo El Comercio. Antes en RPP Noticias, diario El Comercio y La República.