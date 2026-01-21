Las empresas priorizan habilidades como la adaptabilidad, el pensamiento analítico y la comunicación efectiva frente a un mercado laboral cada vez más automatizado y exigente. Foto: Pixabay.
El mercado empresarial peruano afronta el 2026 en un contexto marcado por las Elecciones Presidenciales, un factor que ya incide en las decisiones de inversión y expansión. Empresarios, gerentes y CEOs de compañías locales y de firmas extranjeras con operaciones en el país, como Tori, Don Tito, San Antonio, La Baguette, Barletto, Bruno Ferrini, Don Salazar, Azaleia y Havanna, entre otras, vienen ajustando sus planes con una mirada más cauta frente a la coyuntura política, priorizando la planificación estratégica y el uso eficiente del capital sin frenar el crecimiento de sus negocios. ¿Qué dicen los empresarios frente a la coyuntura política?

