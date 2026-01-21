Sector gastronómico: pollerías, restaurantes y cafeterías

Tori:

La pollería fundada por los chefs Mitsuharu “Micha” Tsumura y César Choy, proyecta para el 2026 la apertura de al menos tres nuevos locales en Lima y la conversión de sus dark kitchens de Magdalena y San Borja en tiendas físicas, con lo que iniciaría el año con dos locales con atención en salón. La estrategia contempla que las próximas cinco o seis tiendas sean propias, mientras se evalúan distritos como San Miguel, Breña y el Centro de Lima. La empresa ya ejecuta inversiones en el nuevo local de Magdalena, branding, manual de marca y reformulación de salsas, según indicó Choy. Sobre el contexto electoral, el socio descartó impactos en la demanda: “Son productos súper accesibles y populares, la coyuntura política no nos va a afectar mucho”, señaló.

Don Tito

En 2026, la pollería Don Tito proyecta sostener su crecimiento con la apertura de dos nuevos locales en Lima, una expansión que permitiría a la cadena crecer entre 15% y 20% en ventas. Cada nuevo restaurante demandará una inversión de entre US$ 650,000 y US$ 750,000, en espacios de 200 a 350 m², bajo su formato tradicional de atención en salón, venta para llevar y delivery. En cuanto al contexto político y las elecciones presidenciales de 2026, Alberto Fiorini, director de la marca, sostuvo que el impacto en el negocio es acotado. “El consumo de pollo a la brasa es tan masivo y tan enraizado en la gente peruana que, por más coyuntura política, no se ha visto afectado”, señaló, al destacar que el sector gastronómico mantiene su dinamismo pese a la incertidumbre electoral.

Pastelería San Antonio

La pastelería San Antonio proyecta para 2026 un plan de expansión que contempla cinco nuevas aperturas por año en Lima, con el objetivo de alcanzar 40 locales, además de avanzar con su primera apertura en el extranjero, con Chile, Estados Unidos y España como mercados priorizados. Este crecimiento estará respaldado por una nueva planta de producción con triple capacidad. En paralelo, su CEO Rubén Sánchez reconoció que el contexto político y las elecciones presidenciales inciden en el comportamiento del consumidor, al señalar que “cuando hay convulsión política, la gente cuida más su plata y consume menos”, aunque aclaró que este escenario no alterará los planes de expansión ni la inversión prevista para 2026.

Pastelería Dolce Capriccio

De cara a 2026, Dolce Capriccio proyecta un crecimiento de 20% en ventas, sustentado en la apertura de dos nuevos locales en Lima y en una estrategia de inversión prudente en un contexto de mayor cautela del consumidor. La compañía ya ejecuta un modelo de local propio, que implicó una inversión aproximada de S/ 2 millones —incluida la compra del terreno—, y mantiene una evaluación cuidadosa de nuevas aperturas. Este enfoque responde a un entorno de consumo más contenido, que la empresa asocia a la incertidumbre política y el proceso electoral: “Hemos visto que esta segunda mitad del año ha sido un poco más débil, el crecimiento se viene enfriando”, señaló Santiago Muñoz-Najar, director financiero, al explicar que la planificación para 2026 prioriza eficiencia, control de capital y decisiones escalonadas frente a la coyuntura.

La Baguette

De cara al 2026, la cafetería La Baguette proyecta un crecimiento cercano al 7% como grupo, apalancado en un plan de expansión que contempla la apertura de entre dos y hasta tres nuevos locales en Lima, distribuidos entre sus marcas La Baguette y Almacén de Pizzas. Para su marca principal, la compañía evalúa abrir uno o dos locales en distritos como San Borja, San Miguel o La Molina, con una inversión estimada de S/ 150.000 por tienda y bajo un formato full service más compacto. En paralelo, Almacén de Pizzas sumaría su cuarto local —posiblemente en San Miguel o Pueblo Libre— con un nivel de inversión similar. Estas decisiones se toman en un contexto de cautela frente al entorno político, marcado por las elecciones presidenciales de 2026, que, según la gerente de Marketing, Victoria Cruz, sí impactan en el ánimo de consumo y en la inversión: “La política se mete en todo. Si hay un sentimiento de estabilidad, la gente gasta; si no, cuida su plata”, afirmó, subrayando que el grupo avanza con una estrategia de crecimiento medida y flexible frente a la coyuntura.

Barletto

De cara al 2026, la cafetería peruana Barletto proyecta ampliar su presencia en Lima con la apertura de un nuevo local en San Isidro y la consolidación de su operación en San Miguel. El plan contempla una inversión cercana a S/ 1 millón para la nueva tienda y se inserta en un presupuesto de alrededor de S/ 2 millones a nivel grupo destinado a aperturas durante el año, además de la preparación del modelo de franquicias tras fortalecer la red propia. En cuanto al entorno político y el proceso de elecciones presidenciales, Mauricio Gamero, gerente comercial, sostuvo que el impacto en el consumo es actualmente limitado, al señalar que el mercado ha ganado resiliencia frente al ruido político; como muestra de ello, indicó que diciembre cerró con un crecimiento de 15% en ventas frente al mismo mes del año anterior, reforzando la confianza del grupo para ejecutar sus planes de expansión en 2026.

Don Salazar

Para 2026, la cafetría de especialidad Don Salazar proyecta cerrar con 12 a 13 locales, desde una base actual de 9 cafeterías, con hasta tres nuevas aperturas principalmente en Lima (Centro, San Martín de Porres y Los Olivos), mientras Arequipa sigue en evaluación. El plan considera una inversión de entre S/ 2.5 millones y S/ 3 millones, destinada principalmente a fortalecer operaciones, estandarizar procesos, capacitar personal y mejorar la experiencia del cliente, tras un crecimiento de 300% en 2025. En paralelo, la cadena evalúa su ingreso a Chile como primer mercado internacional, en coordinación con Marca Perú/PromPerú para ferias y prospección comercial.

Retail de moda y belleza

Bruno Ferrini

De cara al 2026, Bruno Ferrini proyecta un crecimiento de 10% a 12% y ejecutará un plan de expansión que incluye la apertura de una segunda tienda en Arequipa, la remodelación de locales en Surco y San Isidro, la evaluación de un nuevo punto en Surco y la negociación para abrir su primer outlet en el Premium Outlet de Surco en 2026 o 2027. En un año electoral, la compañía mantendrá cautela, pero sin frenar inversiones. “Mientras el dólar esté estable no nos afecta”, señaló la gerente general, María Pía Tola, al advertir que episodios de volatilidad —como cuando “el dólar se disparó hasta 4.14”— impactan en costos por el uso de insumos importados.

Azaleia

Para el 2026, la marca brasieña de calado Azaleia proyecta crecer entre 3% y 5% en facturación, en un contexto marcado por el año electoral y un consumo más cauteloso. Abel Uribe, gerente general en Perú, advierte que “los años electorales tienen una tendencia a mantener el mercado y a que el cliente final se cuide en no gastar mucho”, por lo que el foco estará en rentabilidad antes que volumen. La empresa evalúa nuevas aperturas de forma selectiva, con una inversión estimada de US$200,000 a US$250,000 por tienda, y destina entre 5% y 6% de su facturación a marketing y comunicación, condicionando cualquier expansión a la evolución económica, la seguridad y el retorno esperado en un escenario de alta incertidumbre política.

Sector inmobilaro

Alerces Inmobiliaria

La inmobiliaria proyecta un crecimiento de 30% en 2026, impulsado por la incorporación de dos nuevos proyectos, principalmente en Surquillo, que le permitirán operar cinco desarrollos en paralelo. Para este plan, la compañía prevé una inversión cercana a los US$ 20 millones —unos US$ 10 millones por proyecto— tras cerrar el 2025 con ventas estimadas en S/ 30 millones. Pese al contexto electoral, el gerente general Ian Kishimoto sostiene que la estrategia no se verá afectada y añade que el escenario macroeconómico respalda la continuidad de las inversiones. “La inflación está controlada, el tipo de cambio está bastante bueno y la balanza comercial está positiva”, señala, precisando que el panorama se mantendría estable “mientras no haya cambios radicales, como afectar la independencia del BCR”.

Solar Inmobiliaria

La inmobiliaria invertirá US$ 15 millones en 2026 y proyecta alcanzar una facturación de US$ 10 millones, apalancada en Torres Paz II (30 unidades, entrega en octubre de 2026) y Quinta Arrieta II (26 unidades, entrega en diciembre de 2026), además del inicio de operaciones en Chorrillos y San Isidro. Mateo Peschiera, gerente general, advierte que la coyuntura política y el año electoral obligan a una gestión más prudente del capital, con decisiones de inversión más selectivas, mayor control de costos y foco en liquidez y ejecución, sin suspender el plan de expansión ni los proyectos en curso.