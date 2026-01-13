El mercado inmobiliario limeño continúa mostrando señales de dinamismo y resiliencia, consolidándose como una opción atractiva para inversionistas locales y extranjeros. El aumento en la venta de unidades se ha concentrado en distritos con proyección de valorización y buena conectividad urbana.

En el ranking de mayor demanda figuran Miraflores, Jesús María, Cercado de Lima, San Miguel y Santiago de Surco, evidenciando que los compradores priorizan ubicaciones con servicios, infraestructura y acceso eficiente a transporte y servicios.

En el segmento Lima Top —que agrupa a distritos de mayor nivel socioeconómico y activos de lujo— el liderazgo continúa estando en Miraflores, que concentra algunos de los proyectos inmobiliarios de mayor valor de la capital, consolidándose como uno de los distritos clave para la inversión residencial premium.

En este marco, quienes evalúan adquirir un departamento por encima de los US$ 200,000 deben considerar una serie de factores estratégicos que impactan directamente en la valorización y liquidez del inmueble.

Para Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario, invertir estratégicamente implica analizar metrajes, ubicación, distribución y capacidad de crédito, con una visión de largo plazo, considerando no solo el uso inmediato del inmueble, sino también su potencial de valorización y liquidez futura.

Prioriza metrajes funcionales y bien distribuidos

Antes de comprar, es recomendable evaluar no solo el metraje del departamento, sino cómo se distribuyen y utilizan los espacios. En distritos como Miraflores, la demanda se concentra en flats de entre 69 m2 —con uno o dos dormitorios— y penthouses de más de 200 m2, orientados a familias o a compradores que priorizan el confort y la amplitud.

Para una inversión estratégica, conviene optar por proyectos que incluyan balcones, áreas de estudio, dormitorios secundarios y ambientes flexibles, ya que estos atributos amplían el público objetivo y favorecen la valorización del inmueble, menciona Patricio Barrón de Olarte.

Evalúa la ubicación

La ubicación es uno de los factores que más impactan en el valor presente y futuro del inmueble. Si el objetivo es una inversión sólida, resulta clave revisar si el proyecto se encuentra cerca del malecón, cuenta con acceso a un parque privado, está próximo al Óvalo Gutiérrez o se ubica en zonas colindantes con San Isidro.

Estas áreas concentran una demanda sostenida y suelen mantener mejor su valor en el tiempo, incluso en escenarios de menor dinamismo del mercado.

Más allá del metraje, una buena distribución puede marcar la diferencia. Antes de comprar, es importante verificar que el diseño permita una clara separación entre espacios sociales y privados, buena iluminación natural, ventilación adecuada y pasillos bien conectados, señala el experto.

Departamentos con ambientes acordes y diseños que se adapten a distintos estilos de vida tienden a tener una mejor rotación y mayor atractivo en el segmento premium, añade Barrón de Olarte.