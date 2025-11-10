¿Dónde se mudarán las familias jóvenes en masa en 2026? Las razones para cambiar de ciudad parecen tan variadas como los escenarios familiares de hoy: espacios abiertos, jardines amplios, escuelas de calidad y, sobre todo, cercanía con amigos y seres queridos. Conoce cuáles son los destinos destacados para adquirir una vivienda.

El estudio publicado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) revela que casi la mitad de quienes se mudaron en 2024 eligieron estados del sur, sobre todo por la proximidad a familiares y amigos, además de la búsqueda de viviendas más grandes y accesibles en su presupuesto. Las familias jóvenes, en particular, priorizan servicios para la crianza, como escuelas públicas y privadas reconocidas, actividades extraescolares, parques, museos y opciones de vivienda sostenible. Como destaca Russell Diehl, agente inmobiliario y propietario de Arizona Network Realty, los padres hoy preguntan por “escuelas charter cercanas, programas STEM y actividades artísticas” además de buenas escuelas convencionales.

LAS 8 CIUDADES A LAS QUE LAS FAMILIAS JÓVENES SE MUDARÁN EN MASA EN 2026

Toma nota del listado:

1. Queen Creek, Arizona

Queen Creek se perfila como el suburbio favorito en el área metropolitana de Phoenix. Con un valor medio de vivienda de US$643,710 y construcciones recientes de cuatro habitaciones, su mercado inmobiliario es ideal para familias jóvenes. Está cerca de atracciones como Mansel Carter Oasis Park y Schnepf Farms, lugares que brindan experiencias únicas para niños. Russell Diehl resalta que “ofrece un equilibrio perfecto entre asequibilidad, servicios y calidad de vida en general”.​

2. Bozeman, Montana

Bozeman, con un valor medio de vivienda de US$737,862, es sinónimo de naturaleza exuberante, actividades al aire libre y una comunidad cercana. Museos como el Museum of the Rockies fascinan a los más pequeños con sus fósiles de dinosaurios y espacios interactivos. Andrew Hurlburt, agente inmobiliario y propietario de Bozeman Real Estate Group, asegura que “Montana es un paraíso sin fin”.​

3. Littleton, Nuevo Hampshire

Aquí, el valor medio de la vivienda es de US$363,060 y las casas suelen permanecer más tiempo en el mercado. Carla Gericke, agente inmobiliaria de Porcupine Real Estate, destaca que “por fin se ha abierto la oportunidad” con nuevas ofertas y ventas cerradas por debajo del precio listado. Tradiciones como el Día de Pollyanna Glad y mercados de agricultores brindan a las familias una vida pintoresca y segura.​

4. Plano, Texas

Plano brilla como la ciudad más feliz de Estados Unidos, según SmartAsset, con un valor medio de vivienda de US$518,305. Sus excelentes escuelas públicas, abundancia de parques y la cercanía a futuros destinos turísticos como Universal Kids Resort convierten a Plano en una opción ganadora. La agente Hilary Schultz sostiene: “Una verdadera vía de acceso a una zona muy deseable para compradores jóvenes”.​

5. Huntsville, Alabama

Conocida como Rocket City por su industria aeroespacial, Huntsville posee viviendas de un valor medio de US$282,953. Brandon Hardiman, de Yellowhammer Home Buyers, recalca que “los jóvenes profesionales pueden comprar una casa de cuatro habitaciones con jardín por menos de lo que cuesta un apartamento de dos habitaciones en Atlanta”. La ciudad vive una expansión en infraestructura y creación de empleos gracias al Arsenal Redstone del FBI.​

6. Carmel, Indiana

Los valores medios alcanzan US$562,290 y la metrópoli atrae a familias por sus empresas tecnológicas (Eli Lilly, Cummins, Roche, Salesforce) y su ambiente cosmopolita, repleto de eventos culturales gratuitos y parques. Natalie Clayton, de Maywright Property Co., subraya que Carmel se percibe como “opción segura en términos climáticos” y sostiene una robusta agenda comunitaria.​

7. Greenville, Carolina del Sur

Greenville es ejemplo de ciudad mediana segura y dinámica, con valor medio de US$326,474, excelentes escuelas y atracciones como el Swamp Rabbit Trail y Falls Park. Preston Guyton, fundador de ez Home Search, afirma que “combina seguridad, educación y recreación en cada rincón”.​

8. Cary, Carolina del Norte

Ubicada en el Triángulo de Investigación del estado, Cary tiene un valor medio de US$639,575 y fama por su alta educación y escuelas destacadas. El Downtown Cary Park se ha transformado en el flujo social del lugar, ofreciendo zonas de juego temáticas y fue elegido por los lectores de USA Today como el mejor parque infantil del país.

Ciudades emergentes como Queen Creek, AZ y Huntsville, AL combinan costos bajos y servicios para familias (Foto: Diseñado por Freepik)

