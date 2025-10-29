El apetito de los peruanos por adquirir propiedades fuera del país continúa al alza. De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), los compradores internacionales generaron más de US$ 56,000 millones en ventas residenciales entre abril de 2024 y marzo de 2025, lo que representa un incremento del 33.2% respecto al periodo anterior. Florida encabeza la lista de destinos preferidos, seguida por California, Texas, Nueva York y Arizona.

Para María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú, este dinamismo está asociado al avance de la digitalización, que ha facilitado el acceso a mercados tradicionalmente complejos.

“Hoy es posible diversificar el patrimonio e ingresar a mercados sólidos como el estadounidense o europeo de manera más ágil, gracias a soluciones que simplifican las transferencias internacionales y reducen barreras financieras que antes parecían inalcanzables”, afirma.

No obstante, la especialista advierte que invertir fuera del país exige más que interés: requiere información, planificación y asesoría. Por ello, comparte cinco recomendaciones esenciales para quienes evalúan dar este paso:

1. Investigar a fondo el mercado de destino

Cada país opera bajo reglas distintas en valorización, impuestos y regulaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, estados como Florida y Texas concentran una mayor demanda internacional, lo que impacta en los precios y en el retorno esperado. Analizar estas condiciones permite tomar decisiones acordes con el perfil del inversionista.

Florida encabeza la lista de destinos preferidos. (Foto: Marje / iStock)

2. Definir con claridad el objetivo de la inversión

Comprar para uso personal, renta vacacional o reventa futura implica horizontes de retorno y niveles de riesgo diferentes. Tener claro el propósito orienta la estrategia financiera y el tipo de propiedad por elegir.

3. Asesorarse en materia legal y tributaria

La adquisición de inmuebles en el extranjero requiere conocer permisos, obligaciones fiscales y otras normativas locales. Acceder a apoyo profesional ayuda a evitar sanciones, costos ocultos y trámites innecesarios.

4. Planificar la gestión financiera y los pagos

Además del precio de compra, se deben considerar costos de cierre, seguros, mantenimiento y servicios.

5. Diversificar para reducir riesgos

Concentrar todo el capital en un solo mercado o tipo de inmueble expone al inversionista a variaciones económicas o regulatorias. Optar por diversas zonas geográficas y modalidades de inversión fortalece el portafolio y lo hace más resiliente.

“Con información adecuada, asesoría especializada y el apoyo de soluciones financieras digitales, invertir en el extranjero se convierte en una oportunidad tangible para que los peruanos fortalezcan y diversifiquen su patrimonio en mercados competitivos”, concluye Artacho.