Suiza busca participar en proyectos peruanos de agua, transporte y catastro, en coordinación con ProInversión. (Imagen: Freepik)
La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) viene evaluando oportunidades de inversión y colaboración en el Perú, con interés en sectores clave como agua y saneamiento, transporte y catastro, informó la .

En una reunión con representantes de Proinversión, el jefe de Cooperación Económica y Desarrollo de la , Massimo Bloch, resaltó el interés de su país en fortalecer la cooperación bilateral en infraestructura y servicios públicos.

A su vez, Nathalie Wyser, gerente del Programa para el Financiamiento de Infraestructura de SECO, resaltó que la agencia suiza brinda asistencia técnica en movilidad urbana y busca ampliar su participación en proyectos que promueven el .

Además, resaltó que el SECO trabaja junto al International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial en diversos proyectos de inversión.

¿Qué proyectos analizan?

Durante el encuentro, Proinversión presentó los avances del proyecto , que beneficiará a más de 1.2 millones de habitantes de Lima y cuya adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2026.

La agencia destacó que la cooperación con el IFC busca fortalecer la gobernanza y el marco normativo de las Asociaciones Público-Privadas (APP), en el contexto de la nueva Ley de APP.

