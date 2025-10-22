Luis Del Carpio, nuevo director ejecutivo de ProInversión. (Foto: ProInversión)
Luis Del Carpio, nuevo director ejecutivo de ProInversión. (Foto: ProInversión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mediante la , se designó a Luis Natal del Carpio Castro en el puesto de Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Asimismo, a través de la , se aceptó la renuncia presentada por Tabata Dulce Vivanco del Castillo.

Ambos dispositivos legales son refrendados por la Ministra de Economía y Finanzas.

LEA TAMBIÉN: Anillo Vial Periférico: ProInversión tomará control del megaproyecto, ¿el MTC lo avanzó?

Hoja de vida

Luis Del Carpio es un economista peruano y egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cuenta con una maestría en Administración y Finanzas, así como un doctorado en Gestión Económica Global, ambos otorgados por la Universidad del Pacífico.

Asimismo, tiene más de 20 años de experiencia en la estructuración de proyectos de infraestructura pública privada.

Además, fue el jefe de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, responsable del portafolio de proyectos de infraestructura de transporte, comunicaciones, salud, turismo, irrigación y minería, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR

ProInversión convoca a concurso proyectos de transmisión eléctrica en cuatro regiones
Longitudinal de la Sierra y Parque Industrial de Ancón: esto avanzará ProInversión este año
ProInversión: adenda incrementará en 50% la atención de carga del puerto de Matarani

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.