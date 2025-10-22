Mediante la Resolución Suprema Nº 033-2025-EF, se designó a Luis Natal del Carpio Castro en el puesto de Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Asimismo, a través de la Resolución Suprema Nº 032-2025-EF, se aceptó la renuncia presentada por Tabata Dulce Vivanco del Castillo.

Ambos dispositivos legales son refrendados por la Ministra de Economía y Finanzas.

Hoja de vida

Luis Del Carpio es un economista peruano y egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cuenta con una maestría en Administración y Finanzas, así como un doctorado en Gestión Económica Global, ambos otorgados por la Universidad del Pacífico.

Asimismo, tiene más de 20 años de experiencia en la estructuración de proyectos de infraestructura pública privada.

Además, fue el jefe de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, responsable del portafolio de proyectos de infraestructura de transporte, comunicaciones, salud, turismo, irrigación y minería, entre otros.