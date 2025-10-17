La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, convocó hoy al Concurso Público Internacional de Proyectos Integrales para entregar en concesión cuatro proyectos eléctricos que beneficiarán a cerca de 1.6 millones de personas en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho.

Señaló que los proyectos, que demandarán una inversión estimada de US$ 231 millones, conforman el Grupo 1 correspondiente al Plan de Transmisión 2025-2034.

El primer proyecto de este grupo denominado “Enlace 500 kV Miguel Grau – Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas”, ubicado en la región Piura, requiere una inversión aproximada de US$ 81 millones, refirió.

Aseguró que esta iniciativa beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes, y dará un mejor suministro de energía en las zonas de Talara, Pariñas y Tumbes.

El segundo proyecto, “Enlaces 220 kV Felam – Tierras Nuevas – Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas”, se desarrollará en Lambayeque con una inversión estimada de US$ 70 millones. Beneficiará a 120,000 personas, mejorando el suministro de energía en voltajes de 220 y 60 kV en las zonas de Tierras Nuevas - Pampa Pañalá y Motupe – Olmos, sostuvo.

Indicó que en la región Junín se ubica el tercer proyecto denominado” Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas”, que demandará una inversión de US$ 73 millones, beneficiando a cerca de 130,000 personas.

Finalmente, continuó, el proyecto “Enlace 220 kV Muyurina – Mollepata, ampliaciones y subestaciones asociadas” , ubicado en Ayacucho, contempla una inversión de US$ 8 millones y beneficiará a cerca de 30,000 personas.

Estos cuatro proyectos son promovidos por ProInversión, por encargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), bajo la modalidad de Asociaciones Público - Privadas (APP). Las concesiones se otorgarán por el periodo de construcción más 30 años de operación y mantenimiento, bajo la modalidad de Iniciativa Estatal Autofinanciada, según ProInversión.

El adjudicatario de los cuatro proyectos del Grupo1, conforme a las Bases, será aquel postor que presente la oferta más económica, es decir, el menor costo de servicio total, lo que conducirá a tarifas más económicas para el usuario final, manifestó.

Precisó que en lo que resta del 2025 se convocará a concurso el Grupo 2, integrado también por cuatro proyectos, y en el 2026 se convocarán los Grupos 3 y 4 del Plan 2025 - 2034, conformados por cinco proyectos cada uno.

“Todos estos grupos buscan reforzar la infraestructura de transmisión eléctrica del país y garantizar un suministro más confiable y eficiente en diversas ciudades del norte y centro del Perú”, señaló.