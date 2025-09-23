Representación del Anillo Vial Periférico, APP que demandaría una inversión superior a los US$ 3,300 millones. Su principal reto será la liberación de predios para ejecutar cada uno de sus tres tramos.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Con la publicación de la nueva ley que rige las Asociaciones Público-Privadas (APP) en Perú, como contó Gestión, ProInversión se hará cargo de ciertos proyectos de este tipo. El principal de ellos será el Anillo Vial Periférico (AVP) que, por monto de inversión (US$ 3,396 millones), es la APP más grande adjudicada en los últimos 10 años. ¿En qué estado está la obra, que hasta el momento administraba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)?

