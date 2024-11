En detalle, el monto se dividirá en: US$ 2,300 de inversión, US$ 800 millones en liberación de predios e interferencias y US$ 300 millones en otros gastos.

La pregunta ahora es: ¿qué viene tras dicha firma? Cuando se declaró de interés el proyecto, se estableció un cronograma tentativo que vale la pena poner bajo el radar.

El AVP iniciará en el óvalo de las 200 millas en la Provincia Constitucional del Callao y llegará a la intersección de Av. Del Aire con la Av. Rosa Toro, en San Luis.

Estará dividido en tres tramos: el tramo 1, con una longitud de 8.7 km, desde el Óvalo 200 millas hasta la Panamericana Norte a la altura de la Ovalo del Naranjal; el tramo 2, con una longitud de 15.1 km, desde la Panamericana Norte hasta la Av. Ramiro Prialé; y el tramo 3, con una longitud de 11.0 km, desde la Av. Ramiro Prialé hasta la Av. Circunvalación.

Ahora, una vez firmado el contrato, se iniciará ya con la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI), de la mano con la liberación de predios e interferencias.

El EDI del tramo 1 culminará tras cuatro trimestres, mientras que el del tramo 3 estará listo hacia el sexto trimestre de la vida del proyecto. En el caso del tramo 2, el EDI se prevé culminar hacia el tercer año del AVP.

El impacto económico previsto será una reducción de 13% de la brecha de infraestructura de transporte en Perú; generará 70,000 empleos en fase de construcción; otros 20,000 empleos anuales en la fase de operación del proyecto; una inversión promedio de US$ 300 millones anuales por 9 años, desde el 2025; además incrementará la actividad económica y mejorará la competitividad, entre otros.

Los componentes del proyecto

Para entender la envergadura del Anillo Vial Periférico, vale la pena revisar los componentes que tendrá una vez esté construido.

· Tendrá tres carriles por sentido en la vía expresa principal.

· Se dispondrá de vías auxiliares libres de peaje en ambos sentidos que darán conectividad al entramado urbano existente; exceptuando los tramos donde el proyecto no atraviese zonas urbanas consolidadas y zona de túneles.

· La velocidad de diseño es de 80 km/h (a excepción de la curva Canta Callao-Naranjal que es de 70 km/h).

· La construcción incluye dos túneles dobles de 2 km de longitud cada uno, localizados en el tramo 2 (atravesará las lomas de Amancaes y Mangomarca).

· Tendrá tres estaciones de peaje troncales (1 por cada tramo) y 2 estaciones de peaje laterales (1 en el tramo 3 y 1 en el tramo 2).

· Incluye 11 viaductos, 16 pasos inferiores, 18 pasos superiores, 11 intersecciones, pasos peatonales cada 500m y conexiones de la vía expresa y las vías laterales con el resto del tejido viario local.

· Incluye la prestación de los servicios obligatorios durante la etapa de operación, cuyo cumplimiento estará sujeto a la aplicación de penalidades y sanciones.

· La supervisión del proyecto será realizada por el Ositrán, de conformidad con las leyes aplicables.

Impacto social. Beneficiará a 4.5 millones de personas. El AVP interconectará con la Línea 1 y 2 del Metro de Lima, la ramal de la Línea 4 del Metro, el Metropolitano y el futuro teleférico de San Juan de Lurigancho - Independencia.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.