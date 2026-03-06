Ante el desabastecimiento de gas natural a causa de una fuga en la planta de Camisea, cientos de grifos permanecen desabastecidos de GNV. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

El país vive una crisis que se ve presente en algunos de sus recursos energéticos: el encarecimiento internacional del precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y la ruptura del ducto de Camisea que ha generado un déficit energético centrado en el gas.

