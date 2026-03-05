El impacto tras el racionamiento del gas natural en Perú no ha sido menor y las empresas industriales son una parte de aquellos que han sentido el golpe tras la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Al respecto, Gestión conversó con Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para conocer las preocupaciones del sector.

Vale la pena mencionar primero que, en conferencia de prensa de los ministros, César Quispe, titular del Ministerio de la Producción (Produce) señaló que, desde el Poder Ejecutivo, se permitirá que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) autorice de forma extraordinaria el cambio de matriz energética. Con ello, las empresas que pudieran o quisieran usar otro tipo de energía, ya sea Gas Licuado de Petróleo (GLP) o diésel, por citar ejemplos, lo podrán hacer sin ninguna contingencia.

TGP logró llegar a la zona del gasoducto en Cusco donde se produjo una deflagración que llevó a suspender el transporte de gas natural. Foto TGP

“Aspiramos a que esto dure poco. Con el Gobierno, estamos hablando de alrededor de 1,000 [empresas] industriales que se abastecen de gas natural y son las afectadas. La gran mayoría tuvo que parar operaciones. Fue por ello que pedimos el uso de combustibles alternativos como diésel y GLP”, mencionó a Gestión.

Daly resumió que el Gobierno de Perú convocó a un comité de crisis y se han dado una serie de medidas. Por ejemplo, que el Osinergmin emita las autorizaciones de manera inmediata para que se pueda cambiar el uso a GLP o diésel; y se ha dado una autorización a la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para que se suspenda temporalmente las acciones de fiscalización.

“Son todas las industrias [afectadas], alimentos, químicos, textiles, metal, cerámico, cemento, entre otros. Todos los sectores industriales que transformaron su matriz energética”, apuntó.

Se reemplaza el gas natural, pero impactará en costos

Si bien el uso de GLP o diésel mitiga la falta del gas natural, también representa un incremento en el costo de la producción de las industrias.

“ La mayoría [de industriales] ya paró y eso es lo peor que le puede pasar a este sector, parar es sumamente costoso tomando en cuenta todos los costos fijos que implica . Además, en muchos sectores productivos que tienen procesos continuos se malogra el producto. Eso es pérdida para la empresa. Esto se debe únicamente a que anteriores gobiernos no han autorizado la inversión, operaciones de exploración y explotación, y hoy estamos pagando toda la desidia de anteriores administraciones. Esto no puede volver a ocurrir, esto no pasa en ningún país del mundo”, fue tajante Daly.

A su consideración, es claro que el cambio de la matriz elevará los costos de las compañías, aunque dependerá de cada empresa ver si esto será trasladado a los precios de los productos finales. “Hay un impacto en los costos, eso no se puede negar. El impacto en los costos se da. Hay pérdidas. Hay empresas que están perdiendo”, fue claro.