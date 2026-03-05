El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, señaló hoy que la reparación del gasoducto que transporta líquidos de gas natural desde la planta Las Malvinas en Camisea a la costa del país puede tomar menos de los 14 días previstos inicialmente.

El domingo 1 de marzo de este año se detectó una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicadas en el kilómetro 43 (KP 43) ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco, lo cual originó que se detuviera el transporte de líquidos de gas natural.

“Con la presencia de TGP en el sitio y con mayor evaluación ya se ha previsto que pueden ser menores días, lo cual nos da más tranquilidad de poder administrar lo poco que ha quedado de gas en el tubo”, dijo el ministro Alfaro en Canal N.

En ese sentido, precisó que se priorizarán el consumo de gas natural en viviendas, transporte público masivo, hospitales e incluso carros recoge basuras, así como algunas industrias muy críticas.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), refirió que desde el día que ocurrió el evento en el gaseoducto, se encontraba en una feria internacional de minería en Canadá, sin embargo, apenas recibida la noticias se empezaron a tomar medidas para enfrentar este escenario.

Para ello, se formó un comité de crisis con la participación de todos los involucrados en la cadena de suministro de gas natural a los consumidores, desde la empresa TGP operadora del gasoducto, Petroperú, Osinergmin, COES, Kallpa, Cálidda.

“Para ver todos las variables y poner todas las cartas en la mesa y ver cómo enfrentamos esto porque realmente es un problema bastante serio”, indicó.

En cuanto al problema de abastecimiento para los taxistas que utilizan GNV, indicó que “no es intención del gobierno de zafar el cuerpo”, y que lamentablemente es una falla imprevista en la que el gobierno no tiene absolutamente ninguna responsabilidad por ningún lado.

“Pero sí, hemos tomado el toro por las astas, hemos convocado a todos los actores”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que se brindan las facilidades para la reparación pronta del ducto por donde se transporta líquidos de gas natural.

“Incluso las Fuerzas Armadas están apoyando ahí, ahorita miembros del Ejército están resguardando. Hemos puesto los helicópteros del Ejército y la FAP en apoyo, para poder transportar la mayor cantidad de equipo al punto de del accidente”, explicó.

También anunció que hoy se reunirán con los representantes de los taxistas, conjuntamente con el viceministro de Transportes Juan Haro, por cuanto ya se han tomado varias medidas que serán comunicadas a los taxistas.

“Van a tener un trato directo, no estamos dándoles las espaldas de ninguna manera”, afirmó.

Refirió que los taxistas ahora pagarán más por su combustible, lo que incidirá en una mayor tarifa de transporte.

También el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro anunció que viajará este viernes a la zona donde ocurrió el incidente con el gasoducto para evaluar los avances, porque hoy se presenta ante el Congreso para explicar cómo se ha manejado esta crisis.

“Yo he trabajado muchos años en el sector petrolero y conozco también bastante cerca a los trabajos técnicos”, dijo.

Asimismo, indicó que dada las circunstancias de esta crisis, se está posibilitando a las industrias que utilicen otras fuentes de energía que no sea el gas natural, como es el Gas Licuado de Petróleo (GLP) o el Diésel 2.

Planta gasificadora

El titular del Minem, señaló que hace 10 años ya se planteó construir otro gasoducto, pero tras un accidente se detuvo el proyecto, sin embargo más importante es tener una planta gasificadora en la costa.

“Hace más de 10 años que el ministerio (Minem) y los especialistas han planteado la necesidad de tener una planta gasificadora. Porque ¿qué es lo que pasa ahorita? ¿Qué pasaría en una catástrofe, por decir, que se paraliza un mes? Por más que tengamos 100 tubos no llega nada”, explicó.

“Y no podemos traer un ahorita un barco metanero porque el barco viene con el gas licuado a temperatura de 160 grados bajo cero. Ese gas tiene que ser calentado y gasificado, por eso se requiere una planta gasificadora que no se tiene”, enfatizó.

En ese sentido, anunció que se ha conversado al interior del gobierno y se ha planteado el compromiso de retomar este tema de la planta gasificadora, a fin que antes que concluya el presente gobierno, dejar las bases establecidas o el concurso hecho para dentro de 2 años se tenga una planta gasificadora y no se sufra otra vez ante este tipo de incidentes.

El ministro Alfaro, enfatizó que la construcción de la planta gasificadora no demandará recursos del Estado, porque será un privado con sus propios recursos que la construya.

Explicó que una planta gasificadora tiene una reserva para 30 días, tiempo suficiente para traer “un barco metanero” a fin de abastecer el mercado doméstico, y se cubriría así el 100% de la demanda de gas natural en el país.

“Ahora hay muchas ventajas, el gas natural en el Perú es el más barato de América y uno de los más baratos del mundo”, enfatizó.

Más exploraciones

De otro lado, el titular del Minem, enfatizó la importancia de realizar más exploraciones para incrementar las reservas de gas natural, que se tienen probadas para 15 años.

“Otro punto que nos hemos puesto también como meta, son los plazos para destrabar los pozos petroleros parados que nos ocasionan miles de millones de dólares de pérdida”, dijo.

Asimismo, se van a concesionar las exploraciones de gas que ya están identificadas y que hay mucha voluntad de inversionistas de trabajar en este tema.

“De tal manera, en estos 5 meses, por lo menos asegurar que no vuelva a pasar en un corto tiempo los problemas que estamos pasando ahorita, asegurar un incremento de la reserva de gas natural para la tranquilidad de la población y asegurarnos de que esta industria sirva verdaderamente con seguridad para el desarrollo de Perú”, afirmó.