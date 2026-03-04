El ministro no garantizó que se retome el suministro de GNV en grifos en los 14 días previstos. Foto: difusión
El ministro no garantizó que se retome el suministro de GNV en grifos en los 14 días previstos. Foto: difusión
El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, señaló que aún , que ha generado una crisis energética ante el desabastecimiento de gas natural en grifos.

En diálogo con la prensa, el funcionario precisó que “hay una cantidad de gas que no abastece para todos”, por lo que pidió a los usuarios comprender esta situación “que no se prolongará indefinidamente”. Recién este miércoles 4 de marzo se podrá verificar qué sucedió en el ducto de TGP —añadió—.

El ministro Alfaro fue consultado en los 14 días estimados en que se solucionará el problema, pero evitó responder con precisión, y solo atinó a decir que su cartera “pone su máximo esfuerzo”.

De momento, “No se le puede dar a todos. Si damos a taxistas, quitamos al transporte masivo”, subrayó.

Además, el funcionario observó que los taxistas que pueden usar gasolina ante la ausencia de GNV “subirán su precio” y “el que quiera tomar, tendrá que pagarlo”.

