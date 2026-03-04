El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, señaló que aún no se conocen las razones detrás de la fuga y deflagración en el gasoducto de TGP en Megantoni, Cusco, que ha generado una crisis energética ante el desabastecimiento de gas natural en grifos.

En diálogo con la prensa, el funcionario precisó que “hay una cantidad de gas que no abastece para todos”, por lo que pidió a los usuarios comprender esta situación “que no se prolongará indefinidamente”. Recién este miércoles 4 de marzo se podrá verificar qué sucedió en el ducto de TGP —añadió—.

El ministro Alfaro fue consultado si garantiza que se retomará el suministro de GNV en los grifos para taxis y autos particulares en los 14 días estimados en que se solucionará el problema, pero evitó responder con precisión, y solo atinó a decir que su cartera “pone su máximo esfuerzo”.

De momento, se priorizará en el despacho de gas natural solo a buses de transporte público y usuarios residenciales. “No se le puede dar a todos. Si damos a taxistas, quitamos al transporte masivo”, subrayó.

Además, el funcionario observó que los taxistas que pueden usar gasolina ante la ausencia de GNV “subirán su precio” y “el que quiera tomar, tendrá que pagarlo”.