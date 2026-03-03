La deflagración ocurrida en el ducto de líquidos en Megantoni, Cusco, ha forzado la suspensión temporal del transporte de combustible en el país, generando enormes colas de conductores, especialmente taxistas quienes recorren todo Lima en busca de GNV, cuyo suministro será restringido por dos semanas, a muy pocos días, del inicio del año escolar.

El siniestro en el sistema de provisión de combustible obligó a paralizar operaciones en la zona por razones de seguridad. Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el Estado de Emergencia (Resolución N° 004-2026-MINEM/VMH) para permitir que se ejecuten trabajos técnicos urgentes, lo cual ha impactado económicamente en quienes laboran en el sistema de transporte.

La declaratoria de emergencia establece un mecanismo de racionamiento que excluye a los vehículos livianos como taxis, mototaxis y vehículos de carga del suministro prioritario, el cual se reserva ahora solo para hogares, comercios y transporte público masivo.

Esto ha llevado a que miles de taxistas de la capital recorran numerosos grifos en busca de un poco de combustible para continuar trabajando.

Esta medida ha generado gran malestar en este gremio, el cual se verá obligado a trabajar con otros combustibles, como la gasolina, mientras se reinicia el abastecimiento de GNV, generando un gasto mayor para el bolsillo.

Mientras un taxista que emplea GNV puede laborar todo un día con una inversión de apenas S/ 30, quienes empleen gasolina tendrán que invertir entre S/ 90 y S/120 diarios para cubrir la misma jornada.

Grifos se pronuncian

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) destacó que la declaratoria de emergencia del suministro de gas natural a nivel nacional, será del 1 al 14 de marzo, lo cual afectará la capacidad de transporte y el abastecimiento del recurso en todo el país.

A través de un comunicado, la institución detalló que, durante el periodo de emergencia, se priorizará el suministro de gas natural al mercado interno, aunque podrían registrarse restricciones temporales en el suministro para determinados sectores.

“De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH y conforme a lo informado por la empresa concesionaria de distribución, se viene aplicando un esquema de racionamiento que prioriza a los consumidores residenciales, comerciales y al transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible es el gas natural vehicular (GNV)”, se lee.

Agregó que no están incluidos en esta priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxistas, entre otros.

“En este marco, las estaciones de servicio que no cuenten con despacho destinado a buses de transporte público masivo serán sujetas a restricciones temporales o suspensión del suministro durante el periodo de emergencia”, advirtieron.

Ministro llama a la calma

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, hizo esta noche un llamado a la calma y a evitar la especulación, precisando que se seguirá suministrando gas natural, aplicando un racionamiento responsable que priorizará a los hogares y al transporte masivo.

Afirmó que las medidas adoptadas responden a su alto impacto social y a la necesidad de asegurar la continuidad de servicios esenciales que benefician directamente a la mayoría de la población.

“Se ha conformado un comité de crisis con la participación del COES, Osinergmin - Oficial, Cálidda y TGP, con el objetivo de atender de manera articulada la emergencia, y que se asegurará la continuidad del servicio eléctrico con otras fuentes de generación”, detalló en entrevista con RPP.

Añadió que la institución ya ha iniciado las acciones correspondientes para esclarecer las causas del incidente y adoptar las medidas necesarias en el marco de sus competencias.