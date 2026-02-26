En lo que va del año, se han registrado dos volcaduras de camiones cisterna que transportaban combustible por las principales carreteras de la región Moquegua, informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“La cifra es similar a la reportada en el mismo periodo del 2025, lo que evidencia que este tipo de emergencias continúa representando un riesgo ambiental en la región”, explicó el OEFA en una nota de prensa.

Frente a este escenario, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente anunció que convocará a representantes de las empresas de transporte de combustible, así como a autoridades de municipios y de otras entidades, con el fin de reforzar las medidas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante accidentes.

La jefa de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Moquegua, Gloria Juárez Vargas, señaló que los supervisores intensificarán la fiscalización del cumplimiento de medidas preventivas por parte de las empresas transportistas.

No obstante, subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para que, en el marco de sus competencias, se aseguren acciones de primera respuesta que permitan minimizar posibles daños al suelo, agua y vegetación ante eventuales emergencias.

El último viernes, el personal del OEFA supervisó las labores de contención ejecutadas por la empresa boliviana EGS OIL Ltda. tras el despiste y volcadura de un camión cisterna que transportaba alrededor de 9,000 galones de gasolina.

En lo que va del año, se han reportado ya dos volcaduras de camiones cisterna en carreteras de la región Moquegua. Foto: OEFA

El accidente ocurrió en el kilómetro 192.5 de la carretera Costanera, en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo. Según la evaluación preliminar, el derrame afectó un área aproximada de 1,000 metros cuadrados de suelo. Las autoridades descartaron impactos en cuerpos de agua cercanos.

Especialistas del OEFA tomaron muestras en tres puntos del área impactada para determinar la condición del suelo y verificar la eficacia de las acciones de limpieza ejecutadas por la empresa.