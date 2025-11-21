Aunque Osinergmin asegura que no habrá un desabastecimiento del GLP, queda en duda si el precio del combustible podría subir en las próximas semanas. (Imagen: Andina)
Aunque Osinergmin asegura que no habrá un desabastecimiento del GLP, queda en duda si el precio del combustible podría subir en las próximas semanas. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La segunda planta de mayor almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) cerrará durante los próximos dos meses. Aunque no se advierte un desabastecimiento pronto, la situación pone en cuestionamiento posibles variaciones de precios del combustible para vehículos y balón de gas.

TE PUEDE INTERESAR

El consumo industrial de gas natural se duplicó en la última década
Regalías por petróleo y gas “en rojo”: no se salvan de caída a octubre
Gas natural: transformando la matriz energética en oportunidades para las regiones
Producción de petróleo creció en octubre, pero se contrajo la de gas natural

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.