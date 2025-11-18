Las empresas que operan en el sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano un total de US$ 916.8 millones por concepto de regalías a octubre del 2025, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esa cifra representó una reducción de 7.5% con relación a los US$ 990.9 millones que abonaron las compañías petroleras y de gas por regalías entre enero a octubre del año 2024. ¿Qué explicó esa caída? Octubre fue un mes de declive.

Octubre mes de declive

Solo en octubre, las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional abonaron US$ 84.7 millones por el concepto antes mencionado, una caída de 17.4% respecto a los US$ 102.5 millones registrados en similar mes del 2024.

A nivel desagregado, la SNMPE detalló que el mes pasado, las compañías del sector abonaron por concepto de regalías: US$ 44.4 millones por la explotación de gas natural y US$ 15.5 millones por la extracción de petróleo; así como US$ 24.7 millones por la producción líquidos de gas natural.

LEA TAMBIÉN: Petroperú empieza el camino de la tasación de inmuebles que le resultan prescindibles