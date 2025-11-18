Regalías del sector petroleo y gas natural se contrajo en octubre del 2025
Regalías del sector petroleo y gas natural se contrajo en octubre del 2025
Redacción Gestión
Las empresas que operan en el sector hidrocarburos a octubre del 2025, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esa cifra representó una reducción de 7.5% con relación a los US$ 990.9 millones que abonaron las compañías petroleras y de gas por regalías entre enero a octubre del año 2024. ¿Qué explicó esa caída? Octubre fue un mes de declive.

Octubre mes de declive

Solo en octubre, las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional abonaron US$ 84.7 millones por el concepto antes mencionado, una caída de 17.4% respecto a los US$ 102.5 millones registrados en similar mes del 2024.

A nivel desagregado, la SNMPE detalló que el mes pasado, las compañías del sector abonaron por concepto de regalías: US$ 44.4 millones por la explotación de gas natural y US$ 15.5 millones por la extracción de petróleo; así como US$ 24.7 millones

