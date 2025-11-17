La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que las regalías pagadas por el sector hidrocarburos alcanzaron los US$ 84.66 millones en octubre de 2025, cifra que representa una disminución del 6.73 % respecto al mes anterior (US$ 90.7 millones), según datos de Perupetro.

Al analizar la procedencia de las regalías acumuladas en lo que va de 2025, se observa que el gas natural generó más de US$ 469 millones, los líquidos de gas natural superaron los US$ 270 millones y el petróleo aportó más de US$ 176 millones.

Las cifras muestran que, en octubre, el monto de regalías descendió frente al nivel registrado en septiembre, cuando alcanzó US$ 90.7 millones.

Regalías acumuladas

Según la distribución de las regalías acumuladas a octubre de 2025, el gas natural representa el 53% del total, seguido por los líquidos de gas natural con un 30% y el petróleo con un 17%. Esta composición confirma la relevancia estratégica del gas en la matriz energética nacional y su papel determinante en las transferencias de recursos al país.

La SPH resaltó que el pago de regalías es un compromiso permanente de la industria con el país y una muestra de la importancia del sector hidrocarburos para el desarrollo nacional. Asimismo, reiteró la necesidad de un marco regulatorio moderno que brinde predictibilidad y confianza, condiciones esenciales para atraer inversiones que aseguren la sostenibilidad de estos aportes en el tiempo.