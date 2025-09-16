El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero, anunció que este miércoles 17 de setiembre de oficializará el ingreso de Chevron, la tercera mayor empresa petrolera mundial, al mercado peruano.

Esto se efectúa en el marco de trabajos de exploración en lotes petroleros al frente de la costa de Lambayeque y La Libertad, cuya extensión es de más de dos millones de hectáreas. Se trata de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63.

“La empresa Anadarko está en esos tres lotes frente a las costa de Lambayeque y La Libertad. Hicieron exploración sísmica y encontraron trampas de hidrocarburos en cantidades asombrosas. Por eso, la tercera petrolera mundial Chevron le compró el 35% a Anadarko inmediatamente. Porque ellos ya saben qué hay ahí. Mañana [miércoles 17 de setiembre] firman el convenio entre Perupetro, Anardako, Chevron y Westlawn a las tres de la tarde en Palacio de Gobierno ”, señaló Montero, la tarde de este martes 16, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

El ministro detalló que el monto de la inversión en exploración ascendería a los US$ 150 millones. “Van a empezar a perforar para conseguir petróleo”, indicó.

Agregó que este suceso podría ser el inicio del Perú en el mercado exportador de hidrocarburos . Estimó que los resultados se observarían dentro de unos cinco años, aproximadamente.

“Esto significa que, con un poco de suerte y como Dios es peruano, en unos cuatro o cinco años, Perú puede ser un pequeño país exportador de petróleo”, sostuvo.

Montero indicó que el potencial escenario es sumamente relevante, considerando que el país cuenta con una balanza comercial significativamente negativa. Cada año, se destinan alrededor de US$ 5,000 millones para la importación de diésel.

“Estamos ante un descubrimiento de la mayor importancia y les aseguro que Chevron no pierde el tiempo y entran [a invertir en los países] cuando ya saben que hay un negocio y de gran envergadura. No pierden el tiempo con cosas chiquitas. Si están acá es por eso”, refirió.

Adicionalmente, Montero recordó que, también en los lotes en la costa del norte del país, está la empresa TotalEnergies, entre las cinco más grandes a nivel mundial, en etapa de exploración técnica.

“La revolución de los hidrocarburos en el Peru está en el litoral. Y ahí vienen los más grandes del mundo”, anotó.

¿Socio para Petroperú?

En otro momento, Montero resaltó que Petroperú, sumergida en una significativa crisis, requiere un socio estratégico, más que uno financiero.

“Un socio financiero va a pedir rentabilidad para el próximo año y es imposible porque tenemos deudas. Pero, por ejemplo, un Saudi Aramco, empresa petrolera de Arabia Saudita estatal y número mundial, a ellos no les interesa rentabilizar al próximo año, sino que piensan en Perú y que quieren estar ahí, en el ombligo de América, aunque demore 10 años”, comentó.

Montero señaló que apuntarán a encontrar un socio estratégico de estas condiciones para Petroperú.