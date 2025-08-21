Ha pasado más de un mes desde que se conociera -en la primera quincena de julio- que Petroperú había elegido mediante negociación directa a Upland Oil and Gas como su socio para operar el Lote 192, en Loreto, pero hasta ahora está en espera conocer si la empresa está o no calificada para asumir esa tarea, en reemplazo de Altamesa Energy, que abandonara la zona.

Según había informado hace poco Perupetro, todavía sigue vigente la garantía corporativa de Altamesa y las fianzas que respaldan el programa mínimo de trabajo en el Lote 192 (cuya ejecución estaba a cargo de esa firma canadiense).

Durante un evento sobre el sector hidrocarburos, donde participó el presidente de Perupetro, Pedro Chira, Gestión le consultó sobre el estado del proceso de calificación que tiene que realizar dicha agencia, para dar su visto bueno a la incorporación de Upland como socio de Petroperú.

Plazo para concluir la calificación

Chira explicó que la administración de Perupetro tiene un plazo de 30 días útiles para concluir su evaluación luego de presentada la propuesta de Petroperú.

En este momento, comentó, la comisión respectiva (en dicha agencia estatal) está realizando la evaluación de esa propuesta en los términos en que la ha planteado el contratista del lote, que es Petroperú.

En esa línea, el funcionario estimó que en los próximos diez días la entidad a su cargo ya debería tener concluida una definición en respuesta a esa propuesta.

Una respuesta positiva de esa agencia permitirá modificar el contrato de Petroperú -vía decreto supremo- para incorporar a Upland como socio mayoritario, en reemplazo de Altamesa Energy.

Chira: “No es obligatorio meter a Petroperú en todas las actividades”

Durante el evento, el experto en hidrocarburos, Álvaro Ríos, realizó una pregunta incómoda a Chira sobre en qué medida la participación de la petrolera estatal en las actividades de hidrocarburos, puede frenar las inversiones en el sector, por ejemplo, en exploración, al ser una empresa en quiebra.

Es presiso recordar que cuando Chira estuvo al frente de Petroperú (entre febrero del 2023 y febrero del 2024) expresó que esta firma tenía la capacidad técnica y de gestión para operar yacimientos petroleros, particularmente los lotes I y VI en Talara.

En respuesta a Ríos, Chira reconoció ahora que la ley y la normativa (en general) para contratar áreas no especifica que Perupetro tenga que meter a Petroperú en todas las actividades. “Eso es un error, no debe participar”, admitió.

Más aún, recordó que existe una ley que le prohíbe a esa compañía pública el participar en actividades de alto riesgo, como es en este caso la exploración.

Afirmó que esa empresa solo interviene en viejos campos de la cuenca Talara que están conectados a su refinería en la zona, por lo cual su participación en algunos contratos por esas áreas se mantiene.

Petroperú si participará en Lote Z-69

Sin embargo, Chira reconoció que en el concurso que ha lanzado Perupetro para adjudicar contrato para el Lote Z-69 (actualmente operado en contrato temporal por la petrolera estatal) sí participará Petroperú, pero lo hace porque es dueña del 80% de las plataformas de producción del área.

“(Petroperú) tiene que tener una participación en el contrato, pues de lo contrario, tendría que cobrar una renta (por el uso de esas plataformas) y allí nos pasaríamos un año discutiendo cuál es el nivel de renta que requiere”, justificó Chira.

No obstante, aseguró que se trata de casos aislados (donde participa Petroperú) y que no es la intención, ni de la agencia que preside, ni del Minem, el tener a esa empresa en todas las áreas que están ofreciendo, “pues necesitamos tener empresas con capacidad, que vengan a invertir”.