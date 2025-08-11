Lote 192 en Loreto iniciará perforación de pozos a partir de octubre de 2025. (Fuente: Andina)
El Programa Mínimo de Trabajo (PMT) del , sigue vigente sin cambios y, según lo programado, en octubre de este año comenzarán las actividades para perforar dos pozos de desarrollo, .

Según la entidad, se ha concluido con la evaluación del garante corporativo en el , cumpliendo con el reglamento de calificación vigente.

Sin embargo, aún están vigentes la garantía corporativa de Altamesa y las fianzas que respaldan el PMT, las cuales tienen validez hasta julio de 2026, mientras no se promulgue un Decreto Supremo para la modificación del referido contrato.

“La sustitución del garante corporativo en el , debe ser aprobada mediante la promulgación de un Decreto Supremo por parte del Poder Ejecutivo”, precisó Perupetro.

Respecto al nuevo socio que reemplazará a la empresa Altamesa, Petroperú recibió una solicitud para calificar a , a fin de asumir una participación del 79% en el contrato. Esta solicitud está en evaluación por la entidad, según el reglamento y dentro de los plazos establecidos.

Cabe precisar que el Programa Mínimo de Trabajo es el conjunto de actividades obligatorias que el contratista debe realizar dentro de un período determinado, como parte de su compromiso contractual con Perupetro.

Respecto al nuevo socio que reemplazará a Altamesa, Petroperú mencionó que recibió una solicitud para calificar a Upland Oil and Gas LLC, con el fin de asumir una participación del 79% en el referido contrato.
