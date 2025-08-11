Después de nueve años juntos y con una familia ya formada, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado oficialmente su compromiso, poniendo fin a años de especulación sobre su posible boda. La noticia ha generado gran revuelo en redes sociales, donde miles de seguidores celebran el paso que consolida aún más su relación. La la modelo, empresaria e influencer hispano-argentina compartió una imagen en Instagram mostrando un espectacular anillo de compromiso, confirmando que próximamente se darían el ansiado “Siuuu”.

El anuncio no solo acalla los rumores, sino que también reafirma a la mediática pareja como una de las más sólidas y mediáticas del mundo del deporte. Amigos cercanos y fanáticos habían bromeado durante años sobre cuándo se casarían, y ahora la respuesta está clara. Con este paso, CR7 y Georgina refuerzan su vínculo personal y familiar, convirtiéndose en protagonistas de uno de los momentos más comentados del año.

Georgina Rodríguez anunció a través de sus redes sociales su compromiso con Cristiano Ronaldo mostrando el lujoso anillo de diamantes que le obsequió. | Crédito: @georginagio / Instagram

¿Cómo anunciaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez su compromiso?

Georgina Rodríguez confirmó su compromiso con Cristiano Ronaldo al publicar una emotiva foto en Instagram, donde se ve su mano con un impresionante anillo sobre la del futbolista. La imagen fue acompañada por la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. La noticia pone fin a años de especulación sobre su boda y reafirma su sólida relación. Medios internacionales y fanáticos celebran el anuncio como uno de los momentos más esperados del mundo del espectáculo y el deporte.

¿Qué se sabe sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Aunque el reciente compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha acaparado titulares, no es la primera vez que el astro portugués le entrega un anillo a su pareja. En abril, Georgina compartió en Instagram una imagen luciendo una impresionante joya con un diamante esmeralda de más de 10 quilates, acompañada por la frase en árabe “Y aleja el mal de nosotros, Amén”. La pieza, valorada en más de un millón de dólares según expertos, refleja el nivel de protección y lujo que rodea a la familia en Arabia Saudí.

En abril pasado, Cristiano Ronaldo ya le había obsequiado un anillo de diamantes valorizado en más de 1 millón de dólares y que muchos especulaban que era el de compromiso. | Crédito: @georginagio / Instagram

Consultados por Page Six, expertos en joyería de prestigio han tasado un deslumbrante anillo de compromiso en un valor estimado entre $2 y $5 millones de dólares. La impresionante pieza, que ha captado la atención de todos, presenta un diseño espectacular que se cree que está hecho a medida, sobre todo por la piedra central que es un diamante de corte oval, una elección popular por su capacidad para maximizar el brillo y la chispa desde todos los ángulos.

Laura Taylor, experta en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, estima que la gema podría pesar entre 15 y 20 quilates, con un costo de más de $2 millones de dólares. La pieza está adornada con diamantes laterales para realzar su impresionante tamaño, y probablemente está engastada en platino.

Por su parte, Ajay Anand, director ejecutivo de Rare Carat, eleva la estimación de valor y de tamaño, sugiriendo que la piedra central podría tener más de 30 quilates. Basado en una claridad impecable (D) y una alta calidad, Anand valora la pieza en hasta $5 millones de dólares. El experto considera que este “anillo espectacular” es fácilmente uno de los más impresionantes que se han visto en los últimos años, un accesorio perfectamente adecuado para una de las parejas más famosas del fútbol.

¿Qué había dicho Cristiano Ronaldo sobre casarse con Georgina Rodríguez?

Aunque Cristiano Ronaldo ha llamado “esposa” a Georgina Rodríguez en varias ocasiones, el futbolista portugués había sido reservado sobre una boda oficial. En el reality de Georgina en Netflix, explicó que esperaban el “clic” perfecto para dar ese paso.

A sus 40 años, Ronaldo aseguró estar “1,000 por ciento seguro” de que el matrimonio ocurriría, aunque sin fecha definida. Finalmente, ese momento ha llegado con el anuncio de su compromiso, que confirma lo que muchos seguidores esperaban desde hace tiempo.