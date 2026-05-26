NUEVA YORK.- PayPal ayudó a inventar el pago en línea. Casi tres décadas después, le cuesta defender su terreno. La emblemática empresa de pagos online enfrenta su mayor desafío en casi tres décadas de existencia. Su negocio principal —que los clientes usen la aplicación para pagar al finalizar compras en línea— apenas crece, y la nueva gerencia ha advertido sin rodeos a los inversionistas que serán necesarios “cambios significativos” para solucionar los problemas de la compañía.

Cuál es el plan de PayPal para frenar a sus rivales

PayPal, una de las mayores historias de éxito de la primera era de las punto-com, ha visto cómo su territorio ha sido conquistado de forma constante por competidores nuevos y ya establecidos, en particular Apple, Shopify, las empresas de “compra ahora, paga después” como Affirm y Klarna, y los servicios de transferencias de dinero entre particulares como Cash App y Zelle, especialmente en los últimos cinco años.

Como resultado, la acción de PayPal ha caído casi un 40% en los últimos 12 meses. El título, que se disparó durante la pandemia cuando millones de personas empezaron a comprar en línea comestibles y otros artículos de primera necesidad, se ha desplomado cerca de un 80% en los últimos cinco años, mientras los inversionistas temían que PayPal dejara pasar la oportunidad de aprovechar el reconocimiento de su marca y su dominio en el sector, y permitiera que sus competidores capturaran una cuota de mercado que será difícil recuperar.

Las preocupaciones de los inversionistas no se centran en la rentabilidad, aunque PayPal sí advirtió a los inversionistas que las ganancias de 2026 serían inferiores a las del año anterior. La inquietud está más bien en cómo crecerá PayPal y cómo mantendrá su mercado ante una competencia cada vez mayor.

PayPal indicó en su informe de resultados del primer trimestre que el pago con marca —el negocio con mayor margen de rentabilidad de la empresa— creció apenas 2%. Aunque la compañía señaló que hubo una desaceleración en su división europea y en otras compras discrecionales, un crecimiento de solo 2% en una de las industrias de mayor expansión alarmó a los inversionistas y las acciones bajaron casi un 8%.

Las presiones sobre el negocio de PayPal han provocado algunos cambios drásticos en la cúpula de la empresa. El consejo destituyó al director general Alex Chriss en febrero y lo reemplazó por Enrique Lores, el expresidente y CEO de HP Inc., y miembro del consejo de PayPal. Lores anunció un plan de recorte de costos que incluye reorganizar la compañía en tres divisiones y depender más de la inteligencia artificial. Les dijo a los inversionistas en la asamblea de accionistas de mayo que los pondría al día sobre el plan de recuperación de la empresa “en unos meses”.

La mayor amenaza para el dominio de PayPal ha sido Apple Pay. Apple lanzó su plataforma de pagos digitales en 2014, lo que permitió a los clientes de Apple almacenar tarjetas de crédito y débito virtuales en sus dispositivos para pagar en línea. La empresa también integró tecnologías de pago sin contacto en los iPhone y Apple Watch para que los usuarios de Apple puedan pagar artículos en tiendas de manera presencial.

Así, aunque PayPal se ha integrado como un botón de pago en innumerables sitios web de comercios, ese botón se ha vuelto menos útil cuando un cliente puede guardar su información de pago en el teléfono y pagar con una huella digital o con un vistazo a su rostro, señalaron analistas.

Esto ha hecho que los clientes se alejen de PayPal como método de pago predeterminado. En 2019, la plataforma controlaba un 9% del comercio electrónico en Estados Unidos y a nivel mundial, mientras que Apple Pay tenía una cuota de mercado del 3%, según analistas de UBS. Seis años después, Apple superó a PayPal como la opción dominante para finalizar compras, y se espera que su cuota de mercado siga creciendo a medida que Apple extienda Apple Pay a usuarios que no cuenten con el sistema operativo iOS.

También está la creciente popularidad de las empresas de financiamiento como Klarna y Affirm. Aunque PayPal ahora ofrece servicios de “compra ahora, paga después”, como su plan de pago en cuatro cuotas, y mensualidades a más largo plazo, va por detrás de sus principales competidores, incluido Affirm, que fue fundada por uno de los fundadores de PayPal, Max Levchin.

Sanjay Sakhrani, un analista que cubre tarjetas de crédito y métodos de pago en el banco de inversión Keefe Bruyette & Woods, afirmó: “PayPal ha tenido muchos problemas para evolucionar de ser solo una forma de pagar en tu computadora de escritorio”.

De cara al futuro, a los inversionistas les preocupa que, si el negocio de pago con marca sigue rezagado frente a sus competidores, eso podría anticipar problemas para PayPal. Analistas de Wall Street han cuestionado si Venmo o Braintree podrían escindirse de la compañía, y señalaron que Lores fue el responsable de dividir HP en dos.

Las acciones de PayPal subieron brevemente a principios de este año tras reportes no confirmados de que su rival Stripe estaba interesada en adquirir la totalidad o partes de la empresa.