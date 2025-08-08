Petroperú aún no sale de terreno negativo: los resultados de la compañía muestran una pérdida neta de US$ 278 millones a junio 2025. Aunque, es cierto que esto es menor a la pérdida registrada a similar periodo del año pasado (-US$ 452 millones).

Si bien se destacaron factores favorables como mayor volumen de ventas registrados en el mercado interno, mayor producción en la nueva refinería de Talara (NRT), menos volumen de exportación de residuales, entre otros; tres factores desfavorables fueron reconocidos en el análisis y discusión de la gerencia.

Por ejemplo, jugaron en contra las restricciones operativas derivadas de los cierres de puertos por oleajes anómalos, “que tuvieron impacto en la operación de la nueva refinería de Talara y el normal abastecimiento de su producción a terminales y plantas”.

Además, se mencionó “la tendencia a la baja de los precios internacionales de crudo y productos impactando en la realización de los inventarios; y la comercialización de crudos en los meses de enero y febrero, debido a restricciones operativas en el sistema de recepción de crudo de la NRT (...)”.

Parte de la explicación del resultado a junio responde a -US$ 162.8 millones de gastos financieros principalmente de: US$ 58 millones por los intereses para capital de trabajo, originados por el alto nivel de endeudamiento, y las restricciones en las líneas de crédito; US$ 95 millones por el registro al gasto de los intereses por Bonos y Cesce.

Empresa “en marcha”

Esto no es lo único que se consideró en el reporte. Petroperú menciona que los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de empresa en marcha, la que supone que la compañía continuará sus operaciones en el futuro previsible de manera normal.

Esto es clave si se toma en cuenta que recientemente PwC, auditora de los estados financieros 2024 de la petrolera estatal, planteaba dudas sobre la capacidad para continuar como “empresa en marcha”.

La hipótesis de la empresa estatal supone que podrá cumplir con los plazos de pago de las obligaciones financieras. Al 30 de junio de 2025, la compañía ha generado -como se mencionó- una pérdida de US$ 278.2 millones, el pasivo corriente excede al activo corriente en US$ 2,333 millones (US$ 1,900 millones al 31 diciembre de 2024).

El incremento del capital de trabajo negativo a junio 2025 se debe al mayor endeudamiento con proveedores por las mayores compras (principalmente Crudo oriente y Midland para la refinería Talara).