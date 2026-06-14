Así, Plin cerró el periodo con 2.7 millones de clientes activos mensuales y más de 70 millones de transacciones al mes, de las cuales cerca del 60% correspondieron a operaciones realizadas en comercios.

Además, el uso de Plin por cliente aumentó 44% respecto al trimestre anterior, mientras que Plin WhatsApp, la plataforma de pagos integrada a WhatsApp, alcanzó cerca de 7,000 afiliados.

A ello se suma el crecimiento de Plin Credit Card, la solución de compra ahora y paga después, que ya supera los 30,000 usuarios activos.

¿Qué está cambiando para sus usuarios?

Interbank anunció una serie de mejoras en su aplicación móvil enfocadas en tres ejes: seguridad, velocidad y autoservicio. La entidad señaló que viene reforzando la experiencia digital de sus clientes mediante la incorporación de nuevas funcionalidades que permitan identificar riesgos de manera más rápida y otorgar mayor control sobre sus productos financieros.

Entre las principales novedades destaca la implementación de alertas antifraude en la pantalla principal de la aplicación. Estas notificaciones buscan advertir oportunamente a los usuarios sobre posibles riesgos y promover una respuesta más rápida ante intentos de estafa o actividades sospechosas.

Asimismo, el banco puso en marcha un programa piloto que permite realizar el bloqueo temporal de tarjetas de crédito desde la propia aplicación. La herramienta está diseñada para que los clientes puedan restringir de forma inmediata el uso de sus tarjetas cuando detecten una situación inusual, sin necesidad de comunicarse con un asesor o acudir a una oficina.

Según la entidad, estas iniciativas han permitido incrementar en más de 40% la disponibilidad de alertas para los usuarios, fortaleciendo la capacidad de prevención frente a posibles fraudes.

Con esto, el banco busca no solo ampliar la oferta digital, sino también responder a una de las principales preocupaciones de los usuarios, la seguridad de sus operaciones financieras en un entorno cada vez más digitalizado.