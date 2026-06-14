Plin Credit Card, la solución de compra ahora y paga después, ya supera los 30,000 usuarios activos. (Foto: Difusión)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Interbank viene desarrollando una estrategia más amplia de digitalización y fortalecimiento de sus canales remotos. Durante el primer trimestre, el banco continuó ampliando el uso de sus plataformas digitales y registró avances en su ecosistema de pagos.

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